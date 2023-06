Dyson : dites adieu à la saleté avec style grâce à l'aspirateur balai V10 Absolute vendu en ce moment avec une remise de 150 euros sur MediaMarkt !

Découvrez la qualité de l’aspirateur balai Dyson V10 Absolute !

L’aspirateur sans fil Dyson V10 Absolute est équipé d'un moteur numérique V10 (525 watts), qui offre une puissance d'aspiration impressionnante. Avec sa technologie de cyclones 14 concentriques, il capture même les particules les plus fines et les allergènes pour vous offrir une maison propre et saine. Grâce à sa brosse motorisée à entraînement direct, cet aspirateur est parfait pour éliminer efficacement les saletés incrustées dans les tapis et les moquettes. De plus, son système de filtration avancé capture les allergènes et rejette un air plus propre, ce qui est particulièrement bénéfique pour les personnes sensibles aux allergies. L'un des grands avantages du V10 Absolute est sa polyvalence. Il se transforme facilement en un aspirateur à main pour nettoyer les zones difficiles d'accès, comme les escaliers, les meubles ou les voitures. De plus, il est doté d'un système de vidage hygiénique qui éjecte la poussière et les débris en une seule action, sans que vous ayez à les toucher. Avec sa batterie lithium-ion, le Dyson V10 Absolute offre jusqu'à 60 minutes d'autonomie, ce qui est amplement suffisant pour nettoyer votre maison de fond en comble. Il dispose également de trois modes de puissance pour s'adapter à différents types de surfaces et de besoins de nettoyage.

Offre exceptionnelle : Aspirateur balai Dyson V10 Absolute à -150€ chez MediaMarkt !

À la recherche d'un aspirateur puissant, polyvalent et sans fil ? Ne cherchez plus ! MediaMarkt propose une offre incroyable sur l'aspirateur balai Dyson V10 Absolute. Sa puissance d'aspiration, sa polyvalence et son autonomie en font un outil incontournable pour les tâches ménagères quotidiennes. Avec une remise immédiate de 150€, cet appareil de qualité est maintenant disponible à seulement 449€ au lieu de 599€. Cette offre est une occasion à ne pas manquer pour obtenir un aspirateur de qualité supérieure à prix abordable. Rendez-vous sur le site de MediaMarkt et profitez de cette promotion avant qu'elle ne se termine.