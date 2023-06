Samsung : gaites entrer l’art dans votre intérieur et économisez 250 € sur le prix de la TV The Frame avec Coolblue

Samsung The Frame : conçue pour les amateurs d’art et de télévision

Avoir une grande télévision, c’est sympa pour regarder ses séries ou films préférés avec des images en haute qualité. Une fois éteinte, c’est un rectangle noir pas toujours très esthétique que l’on cacherait bien. Grâce à Samsung, vous n’aurez plus besoin de chiner le meuble parfait pour cacher votre télévision. Grâce à son innovation, la télévision Samsung The Frame, une fois éteinte, votre Smart TV se transforme en une véritable œuvre d’art grâce à son écran mat et à son capteur de lumière. Pensée jusque dans les moindres détails, Samsung vous offre la possibilité d’accrocher des barrettes magnétiques tout autour de la télévision pour lui créer un cadre. Une fois posée, la télévision Samsung The Frame se maintient parfaitement contre le mur grâce au Slim Fit Wall Amount. Faites le test, vos invités ne feront pas la différence entre vos cadres et votre télévision. La télévision Samsung The Frame est très esthétique, c’est aussi une télévision très performante. Elle est dotée d’un processeur Quantum 4K qui vous offre des images 4K Ultra HD. Elle possède également un taux de rafraichissement de 100 Hz. Il vous offre des images d’une fluidité incomparable, parfaites pour regarder des films d’action ou jouer à vos jeux vidéo préférés. Pour parfaire toutes ces performances, la télévision Samsung The Frame est dotée d’un système audio 3D super réaliste et de 2 hauts-parleurs Dolby Atmos d’une puissance de 40W qui vous offre un son de très haute qualité. En résumé, la télévision Samsung The Frame est vraiment parfaite.

Le prix de la télévision Samsung The Frame est en chute libre avec Coolblue

En créant la télévision The Frame, Samsung a pensé à tout en proposant un catalogue de plus de 1600 œuvres d’art à exposer dans votre salon. La télévision Samsung The Frame est vraiment la télévision idéale pour les amateurs d’art et d’esthétique. Si vous avez envie de vous l’offrir, il est temps de profiter de l’offre exceptionnelle de Coolblue. Le spécialiste du high-tech propose actuellement la télévision Samsung The Frame 55 pouces à 1040 € au lieu de 1299 €, soit 250 € de remise. En plus, pour tout achat de la télévision Samsung The Frame, Coolblue vous offre un abonnement de 3 mois à Apple TV+, d’une valeur de 20,97 €. Un conseil, profitez-en vite.