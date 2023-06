Plongez dans l’eau avec bonheur depuis votre jardin et économisez 25% sur la piscine Intex Easy Set avec DreamLand

Offrez-vous des plongeons quotidiens avec la piscine Intex Easy Set

L’été et les fortes chaleurs arrivent à grand pas. Si vous avez envie d’installer une piscine dans votre jardin, c’est le bon moment pour l’acheter avant que les piscines soient prises d’assaut et soient en rupture de stock. Pour vous équiper, choisissez la marque Intex. C’est la marque de référence sur le marché des piscines hors sol. Parfaite pour la famille, la piscine Intex Easy Set est le modèle idéal avec son diamètre de 4,57 mètres et sa hauteur de 122 cm. Sur cette référence de piscine ronde Intex, pas de tube en acier à monter, en seulement 15 minutes, vous pourrez profiter d’une bonne baignade. Il vous suffit de gonfler le boudin supérieur et de remplir la piscine d’eau. Le boudin monte automatiquement avec le niveau de l’eau. La piscine Intex Easy Set est très solide. Elle est conçue avec un liner breveté triple épaisseur, très résistant aux sauts des enfants ! Avec elle, vous n’aurez pas de problèmes de fuites. Pour éviter de remplir la piscine Intex Easy Set de ses 14 141 litres d’eau régulièrement, il est conseillé de prendre soin de la qualité de l’eau au quotidien avec l’épurateur à cartouche fourni avec la piscine. Avec son débit de 3,41 m3, il permet de filtrer l’eau de la piscine Intex Easy Set en 4 heures. En complément du filtre, vous pouvez utiliser du chlore pour désinfecter l’eau et éviter qu’elle ne devienne verte. Pensez également à vérifier très régulièrement le pH de l’eau. La piscine Intex Easy Set est livrée avec une bâche de protection contre les feuilles, les insectes et autres saletés, ainsi qu’avec un tapis de sol.

Économisez 25% sur le prix de la piscine Intex Easy Set avec DreamLand

C’est le bon moment pour installer une piscine autoportante dans votre jardin et faire le bonheur de vos enfants ! En ce moment DreamLand propose sur son e-shop la piscine Intex Easy Set à prix canon. Habituellement vendue 399 €, elle est actuellement affichée à 299 €, soit 25% de remise. Un conseil, profitez-en vite !