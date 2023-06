Bosch : dites adieu aux fils encombrants et profitez d’une pelouse impeccable avec cette tondeuse à gazon sans fil en promo chez Amazon !

Découvrez toutes les caractéristiques de la tondeuse à gazon sans fil Bosch !

La tondeuse à gazon sans fil Bosch CityMower est équipée d'un moteur brushless de haute qualité, offrant une puissance constante et une longévité accrue. Avec sa tension de 18 V et sa batterie 4,0 Ah, cette tondeuse sans fil est prête à relever tous les défis. Qu’importe la taille de votre pelouse, sa largeur de coupe de 32 cm vous permettra de la tondre en toute simplicité. Vous pouvez dire adieu aux herbes hautes et inégales grâce à la puissance impressionnante de cette tondeuse Bosch. La Bosch CityMower 18V-32-300 est également conçue pour rendre la tonte de votre pelouse aussi facile que possible. Son poids léger et sa poignée ergonomique vous permettent de manœuvrer aisément l’appareil, sans trop d’efforts. Plus besoin de vous préoccuper des fils emmêlés ou de chercher une prise de courant. Grâce à sa conception sans fil, vous bénéficiez d'une totale liberté de mouvement. Tondre votre pelouse n'a jamais été aussi confortable. Avec la batterie 4,0 Ah de la Bosch CityMower 18V-32-300, vous pouvez profiter d'une autonomie prolongée qui vous permet de tondre jusqu'à 300 m² de pelouse avec une seule charge. Fini les interruptions fréquentes pour recharger la batterie. Vous pouvez accomplir votre tâche sans interruption et terminer votre travail plus rapidement. La tondeuse est également équipée d'un indicateur de charge pour vous informer de l'état de la batterie.

Offre limitée : -35% sur la tondeuse sans fil Bosch en ce moment chez Amazon !

La tonte de votre pelouse ne doit pas être une corvée fastidieuse. Avec la tondeuse à gazon sans fil Bosch CityMower, vous pouvez dire adieu aux fils encombrants et profiter d'une tonte facile et efficace. Cette tondeuse de qualité supérieure offre des caractéristiques exceptionnelles, une puissance impressionnante et une autonomie sans précédent. Et bonne nouvelle, elle est actuellement disponible sur Amazon au prix incroyable de 203,30€ au lieu de 311,62€, soit une remise immédiate de -35%. Ne manquez pas cette occasion de rendre la tonte de votre pelouse plus agréable et plus efficace. Procurez-vous dès maintenant la Bosch CityMower à prix réduit chez Amazon et découvrez pourquoi elle est le choix idéal pour un entretien parfait de votre pelouse !