Devenez un expert en grillades avec le barbecue Weber Original Kettle et profitez d’une remise exceptionnelle de -26% avec Amazon

Weber Original Kettle : le barbecue de référence !

Avec le retour du soleil sur la Belgique, la saison des barbecues bat son plein. Quoi de mieux que de passer une bonne journée ou une soirée conviviale en famille et entre amis autour de délicieuses grillades ? Si vous n’avez pas encore de barbecue, pensez à vous équiper avec un barbecue Weber. C’est la marque de référence sur le marché des barbecues, qu’ils soient au charbon, au gaz ou électrique. Pour démarrer, le barbecue Weber Original Kettle est parfait. Avec sa grille de cuisson de 47 cm, il vous permet de réaliser des grillades pour 6 à 8 personnes. Pour vous faciliter la cuisson, le barbecue Weber Original Kettle est équipé de crochets porte-ustensiles intégrés à la poignée de la cuve. C’est parfait pour y suspendre votre pince, votre fourchette ou votre spatule. Signature Weber, le barbecue Original Kettle est doté d’un couvercle en acier émaillé. Il permet de réaliser des cuissons parfaites de vos viandes, saucisses, poissons, brochettes et légumes et de rehausser leurs saveurs, pour le plus grand bonheur de vos papilles. Très facile à entretenir, le barbecue Weber Original Kettle est doté d’un cendrier situé dans le tiroir inférieur du barbecue. Une fois votre barbecue terminé et les cendres refroidies, il vous suffit de récupérer et de jeter les cendres. Un simple nettoyage de la grille suffit pour repartir vers de nouvelles grillades !

Le prix du barbecue Weber Original Kettle est en chute libre avec Amazon

Votre vieux barbecue montre des signes de faiblesses ? C’est le moment de le remplacer et de profiter de l’offre exceptionnelle d’Amazon sur le barbecue Weber Original Kettle. Habituellement vendu 229,99 €, le géant du e-commerce le propose actuellement à 169,99 €, soit 26% de remise. En plus, Amazon vous offre la possibilité de le payer en 4 fois sans frais, soit 4 mensualités de 42,50 €. Profitez-en vite, vous ne serez pas déçu par la qualité Weber, tout comme les 115 utilisateurs Amazon lui ayant donné la note de 4,6 sur 5. Avec le barbecue Weber Original Kettle, vous allez redécouvrir le plaisir du barbecue.