Découvrez le secret pour passer des nuits de rêve en vous offrant le matelas hybride d’Emma Matelas à moitié prix

Chouchoutez votre sommeil avec le matelas hybride Emma Matelas

Cela fait des années que vous êtes à la recherche du matelas idéal qui vous permettra de passer des nuits de rêve ? Vous pouvez stopper vos recherches, nous l’avons trouvé pour vous. Il s’agit du matelas hybride d’Emma Matelas, primé 7 fois en Europe et élu produit de l’année 2023 en Belgique. Conçu pour s’adapter à toutes les morphologies, le matelas hybride d’Emma Matelas vous offre le meilleur de la mousse et des ressorts. Il est composé de 5 couches qui ont toutes une fonction pour offrir à votre corps plus de respirabilité, un excellent soutien de votre colonne vertébrale et un amorti parfait quelle que soit la position dans laquelle vous dormez. Pour concevoir son matelas hybride, Emma Matelas a développé une technologie brevetée Aeroflex : 522 ressorts ensachés répartis dans le matelas viennent apporter du confort et soutiennent à la perfection votre dos. Le matelas hybride d’Emma Matelas vous offre également une excellente respirabilité. Sa première couche, la housse ultra-dry, est thermorégulante. Elle est aussi très hygiénique car elle se retire pour être lavée en machine. Résultat, avec le matelas hybride d’Emma Matelas, vous pourrez enfin dire adieu à vos problèmes de dos et profiter de nuits douces et réparatrices.

Offrez-vous le matelas hybride d’Emma Matelas à moitié prix

Vous vous réveillez souvent avec un mal de dos ou avec le sentiment de ne pas avoir assez dormi ? Il est peut-être temps de changer votre matelas. Pour vous offrir le meilleur matelas au meilleur prix, profitez de l’offre exceptionnelle d’Emma Matelas. La marque référence sur le marché des matelas hauts de gamme propose actuellement une remise de 50% sur le prix de son matelas hybride. Le prix du matelas hybride de 2 personnes, de dimension 160x200cm, est affiché à 894 € au lieu de 1788 €. C’est le moment d’en profiter. Avec Emma Matelas, vous ne prenez aucun risque. Vous avez 100 jours pour tester votre matelas et la livraison et les retours sont gratuits !