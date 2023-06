Whirlpool : goûtez à l’expertise de la machine à laver Supreme Silence en promotion à -22% sur Krëfel et payez là avec vos écochèques !

Machine à laver Whirlpool Supreme Silence : parfaite pour les familles

Efficace, performante, peu énergivore et consommatrice d’eau, ce sont les qualités indispensables que l’on attend d’une machine à laver. Si elle peut être facile à utiliser, programmable et silencieuse, c’est encore mieux ! Vous pensez qu’il est difficile de trouver la perle rare à un bon rapport qualité/prix ? Détrompez-vous. Ce modèle existe. Il s’agit de la machine à laver Whirlpool Supreme Silence. Très pratique pour les familles avec son grand tambour de 10 kilos, la machine à laver Whirlpool Supreme Silence est classée en catégorie énergétique A. Elle ne consomme que 51 kWh pour 100 lavages, et 45 litres d’eau par lavage. Facile à utiliser, la machine à laver Whirlpool Supreme Silence propose 15 programmes, dont un programme éco qui vous permet de réaliser un maximum d’économies, et un programme StreamRefresh. En diffusant de la vapeur dans la machine, ce programme redonne de la fraicheur à vos vêtements et évite les lavages inutiles. C’est parfait pour les manteaux et les vestes par exemple. La machine à laver Whirlpool Supreme Silence est également dotée du nouveau système FreshCare+ Steam. A chaque fin de cycle de lavage, il brasse le linge avec des jets de vapeur. Cela permet de garder votre linge frais et facile à repasser même des heures après la fin du cycle. Enfin, la machine à laver Whirlpool Supreme Silence est silencieuse avec son volume sonore de 71 décibels. Vous pourrez la faire tourner à tout moment du jour et de la nuit sans qu’elle ne vous gêne. Comme elle dispose d’un départ différé, vous pourrez profiter au maximum des heures creuses pour la faire tourner et économiser encore plus sur votre facture d’électricité !

Économisez 22% sur le prix de la machine à laver Whirlpool Supreme Silence avec Krëfel

La machine à laver Whirlpool Supreme Silence a vraiment tout pour plaire, même son prix. En ce moment, Krëfel la propose à 699 € au lieu de 899 €, soit 22% de remise. Étant classée en catégorie énergétique A, vous avez même la possibilité de la payer avec vos écochèques. Toutes les conditions sont réunies pour que vous l’achetiez dès maintenant. Bon à savoir, les utilisateurs Krëfel lui ont donné la note de 5 sur 5 ! Alors n’hésitez plus et foncez l’acheter.