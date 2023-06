Passez un été au frais en profitant de la puissance du ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême+, votre allié contre le chaleur, disponible à -30% sur Amazon

Ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême+ : votre allié contre la chaleur

Tout le monde s’accorde à dire que le retour du soleil est une excellente nouvelle. Qui dit retour du soleil, dit aussi hausse des températures. Au-delà de 25°C, certaines personnes ne supportent pas du tout la chaleur. Certains publics doivent même se protéger des fortes chaleurs comme les bébés, les jeunes enfants ou les personnes âgées. Pour faire face à cette montée des températures et en prévision d’éventuelles canicules, il est intéressant de s’équiper d’un ventilateur. Exit les petits ventilateurs qui ne rafraîchissent pas l’air ambiant et ne brassent que de l’air chaud. Pour être certain de passer un été au frais, équipez-vous d’un ventilateur performant comme le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême+. C’est le ventilateur le plus puissant jamais conçu par Rowenta avec son débit d’air allant jusqu’à 80 m3/minute en vitesse maximale. Le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême+ est doté de 5 vitesses. Elles vous permettent de rafraîchir votre intérieur sur mesure et de s’adapter à vos besoins. Très doux, le ventilateur Rowenta Turbo Silence vous offre la sensation d’une brise légère avec son mode brise naturelle qui simule les courants d’air naturels. Le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême+ est donc très agréable le jour, mais aussi la nuit. Il ne projette pas de courant d’air agressif et surtout il est silencieux. Avec ses 35 décibels de volume sonore, il ne vous empêchera jamais de dormir. Avec le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême+, vous ressentirez toute la fraîcheur et les bénéfices d’un ventilateur sans en subir les conséquences. Pour ne rien gâcher, le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême+ a un design moderne et s’intégrera parfaitement dans tous les intérieurs. Sa hauteur réglable allant jusqu’à 1,45 mètre est très pratique pour s’adapter à tous les environnements.

Économisez 30% sur le prix du ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême+ avec Amazon

Le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême+ vous offre performance et confort. Il a vraiment tout pour plaire. Très pratique à utiliser avec sa télécommande, il possède tous les atouts pour vous permettre de passer un été au frais, loin des fortes chaleurs. Pour vous l’offrir au meilleur prix, profitez dès maintenant de l’offre exceptionnelle d’Amazon. Le géant du e-commerce propose actuellement le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême+ à 133 € au lieu de 189,99 €, soit 30% de remise. A ce prix-là, n’hésitez plus à opter pour la fraîcheur ! Le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême+ a reçu la note de 4,5 sur 5 par plus de 2600 utilisateurs.