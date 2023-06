Transformez votre espace extérieur en un lieu de détente et de convivialité avec le Salon de jardin lounge Malaga disponible à prix cassé chez Leen Bakker !

Créez l’espace de détente idéal dans votre jardin avec le salon modulable Malaga !

Le salon de jardin lounge Malaga compact a été conçu pour vous offrir un confort inégalé. Le salon de jardin est composé de cinq pièces qui se combinent facilement pour créer différentes configurations. Que vous souhaitiez une grande méridienne pour vous allonger ou un ensemble plus compact pour accueillir des invités, le salon de jardin lounge Malaga s'adapte à vos besoins. De plus, il est facile à déplacer et à ranger grâce à son design léger et modulaire. Ses coussins épais et moelleux permettent une assise agréable et un soutien optimal de votre dos. Vous pourrez vous détendre en toute tranquillité tout en profitant du design moderne et élégant de ce mobilier de jardin. Son coloris gris s'adapte parfaitement à tous les styles de décoration extérieure, que ce soit dans un jardin, sur une terrasse ou un balcon. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, le salon de jardin lounge Malaga résiste aux intempéries et aux rayons UV, garantissant ainsi sa durabilité à long terme. Les cadres en acier solide permettent une stabilité et une robustesse supplémentaires, tandis que les coussins résistent à l'eau pour une utilisation sans souci, même en cas de pluie légère.

Remise de 150€ sur le salon de jardin lounge Malaga chez Leen Bakker !

Profitez des beaux jours avec style et élégance grâce au salon de jardin lounge Malaga compact, disponible en exclusivité chez Leen Bakker. Avec ses caractéristiques exceptionnelles et son prix incroyable de 449€ au lieu de 599€, ce salon de jardin est l'investissement idéal pour transformer votre espace extérieur en une oasis de détente. Cette bonne affaire vous permettra de créer un espace extérieur confortable sans compromettre votre budget. Alors rendez-vous sur le site Leen Bakker dès maintenant pour découvrir cette offre irrésistible. Vous avez la possibilité de retirer votre commande dans le magasin Leen Bakker le plus proche de chez vous ou d'opter pour la livraison à domicile.