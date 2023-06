Philips : faites-vous plaisir sans culpabiliser avec la friteuse sans huile Airfryer XL Essential vendue à un prix ultra alléchant sur MediaMarkt !

Philips Airfryer XL Essential : frire, griller, rôtir, cuire tous vos aliments sans matières grasses !

Le Airfryer XL Essential de Philips va rapidement devenir votre allié au quotidien. Grâce à sa technologie avancée, cet appareil vous permet de cuire vos aliments préférés de manière plus saine, sans compromettre leur saveur. Grâce à la technologie de circulation d'air chaud Rapid Air, le Airfryer Philips est capable de frire, griller, rôtir et cuire vos aliments préférés avec jusqu'à 90% de matières grasses en moins. Vous obtenez ainsi des plats croustillants à l'extérieur et tendres à l'intérieur, sans les calories superflues. Avec une capacité de 6,2 litres, le Philips Airfryer XL Essential offre suffisamment d'espace pour préparer des repas pour toute la famille. Que ce soit des frites croustillantes, des ailes de poulet savoureuses ou même des légumes grillés, cet Airfryer vous accompagne de l’entrée au dessert. De plus, il est équipé de commandes simples et intuitives qui vous permettent de régler facilement la température (entre 80 et 200°C) ainsi que le temps de cuisson. Vous pouvez également utiliser l’un des 7 programmes préétablis sur l’écran tactile pour une cuisson parfaite en fonction de vos recettes. Enfin, cette friteuse sans huile Philips est également très pratique à nettoyer. Son tiroir et son panier amovibles sont compatibles au lave-vaisselle, ce qui signifie que vous pouvez dire adieu aux corvées de nettoyage fastidieuses après chaque utilisation.

Méga Deals MediaMarkt : la friteuse sans huile Philips voit son prix dégringoler !

Vous êtes à la recherche d'une solution de cuisson plus saine pour préparer vos plats préférés tout en préservant leur goût délicieux ? Ne cherchez plus ! Le Airfryer XL Essential de Philips est la friteuse sans huile qu'il vous faut. Et la bonne nouvelle c'est qu'il est en ce moment disponible sur MediaMarkt au prix incroyable de 133€, au lieu de 189,99€, soit une remise immédiate de 56,99€. Commandez-le avant 22h et recevez-le gratuitement à domicile dès le lendemain. Ne manquez pas cette occasion pour vous procurer cet appareil de cuisine révolutionnaire à prix abordable.