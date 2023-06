L’été sera chaud : passez des nuits fraîches et sans moustiques avec le ventilateur sur pied Essential+ de Rowenta disponible pour une durée limitée à -20% avec Amazon

Dites adieu aux moustiques avec le ventilateur sur pied Rowenta Essential+

Avec l’été, c’est le retour des longues soirées à l’extérieur. C’est aussi le retour de la chaleur et des moustiques. Agréables la journée, les fortes températures peuvent être difficiles à vivre la nuit, surtout en période de canicule, et vous empêcher de passer des nuits sereines. Sans parler des moustiques qui envahissent les maisons et la chambre à coucher dès la tombée de la nuit. Pour passer des nuits fraîches et sans moustiques, il existe une solution très efficace : le ventilateur sur pied Rowenta Essential+. Ce ventilateur révolutionnaire vous offre une fraîcheur intense grâce à sa technologie de ventilation et d’oscillation qui rafraîchit rapidement votre pièce. Avec ses 3 vitesses et son débit d’air de 55 m3/min en vitesse maximale, le ventilateur sur pied Rowenta Essential+ est très efficace. Possédant une double-fonction, il vous rafraichir et assure également une protection contre les moustiques, jusqu’à 2 fois plus efficace que celle d’un diffuseur anti-moustique classique. Le ventilateur sur pied Rowenta Essential+ est équipé d’un réservoir prêt à accueillir les flacons de produits anti-moustique. Il est compatible avec les flacons de produits anti-moustique de toutes marques. En plus, le ventilateur sur pied Rowenta Essential+ est livré avec un adaptateur, au cas où votre produit anti-moustique aurait un format spécifique. Le ventilateur sur pied Rowenta Essential+ vous offre une protection très longue durée contre les moustiques. Les flacons peuvent être utilisés jusqu’à 60 nuits pendant 8 heures en position maximale. Le ventilateur sur pied Rowenta Essential+ est très pratique à utiliser grâce à sa télécommande, sa hauteur réglable jusqu’à 1,3 mètre et à son long cordon d’alimentation de 1,8 mètres. Compact et portatif, vous pourrez le placer dans n’importe quelle pièce très facilement. Pour compléter toutes ces performances, le ventilateur sur pied Rowenta Essential+ est très silencieux avec son niveau sonore de 54 décibels en vitesse minimale. C’est l’allié parfait pour vous donner une sensation de fraicheur incomparable.

Économisez 20% sur le prix du ventilateur sur pied Rowenta Essential+ avec Amazon

Vous êtes prêt à passer de belles nuits fraîches et sans moustiques ? Il est temps de vous offrir le ventilateur sur pied Rowenta Essential+. En ce moment, Amazon le propose à seulement 87,59 € au lieu de 109,99 €, soit 20% de remise. C’est un petit prix pour une grande efficacité comme le confirment les 100 utilisateurs Amazon donnant la note de 4,4 sur 5 au ventilateur sur pied Rowenta Essential+.