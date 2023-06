Segway : dites adieu aux bouchons avec la trottinette électrique Ninebot Kickscooter F251 à moins de 400 euros disponible pour une durée limitée sur MediaMarkt !

Découvrez les performances de la trottinette électrique Segway Ninebot Kickscooter F251

Se déplacer en voiture, c’est pratique mais cela peut aussi être une véritable galère. Entre les embouteillages, la difficulté de trouver une place de stationnement, le prix du parking qui peut très vite monter…sans parler de la consommation d’essence. Alors profitez de l’été et du retour des beaux jours pour vous essayer à un nouveau mode de déplacement : la trottinette électrique. Idéale pour vos trajets quotidiens, la trottinette électrique Segway Ninebot Kickscooter F251 sera parfaite. Grâce à sa puissance de 300 watts, la trottinette électrique Segway Ninebot Kickscooter F251 vous permet de vous déplacer jusqu’à 25 km/heure et dispose d’une autonomie de 25 km. Elle est parfaite pour vos déplacements quotidiens en ville, ou pour prendre le relais des transports en commun. Avec ses grandes roues de 10 pouces très confortables et ses amortisseurs, la trottinette électrique Segway Ninebot Kickscooter F251 vous permet d’emprunter facilement routes et chemins : piste cyclable, trottoirs, parcs…Avec elle, vous vivrez une expérience de glisse urbaine exceptionnelle. Pensée pour vous assurer une sécurité maximale, la trottinette électrique Segway Ninebot Kickscooter F251 est équipée de clignotants, d’un phare avant et de réflecteurs latéraux. Elle est également dotée d’un double système de freinage performant composé d’un frein électronique à l’avant et d’un frein à disque à l’arrière. Pliable rapidement et facilement et avec un poids léger de 15,5 kilos, vous n’aurez plus besoin de chercher un parking pour garer votre trottinette électrique Segway Ninebot Kickscooter F251. Il vous suffira de la plier et de la transporter partout avec vous.

Économisez 52 € sur le prix de la trottinette électrique Segway Ninebot Kickscooter F251 avec MediaMarkt

Pour démarrer votre aventure vers la mobilité électrique, la trottinette électrique Segway Ninebot Kickscooter F251 est un très bon choix. En plus, elle est disponible à prix canon avec MediaMarkt. Le spécialiste du high-tech la propose à 377 € au lieu de 429 €, soit 52 € de remise. Et cela ne s’arrête pas là. Vous pouvez même payer la trottinette électrique Segway Ninebot Kickscooter F251 avec des écochèques. Alors un conseil, n’attendez plus et foncez l’acheter.