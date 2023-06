Workx : Découvrez la tondeuse robot n°1 des ventes sur Amazon, votre solution abordable pour une tonte sans effort !

Offrez-vous une belle pelouse sans effort avec la tondeuse robot Worx Landroid

Vous aimez le jardinage et vous occuper de vos massifs de fleurs mais pas de votre pelouse ? Il est vrai que tondre la pelouse chaque semaine et gérer le ramassage de l’herbe fraîchement coupée peut être une corvée. Heureusement, il existe une solution. Il est temps de mettre au placard votre tondeuse à gazon traditionnelle, à essence ou électrique, pour vous offrir une tondeuse robot Worx Landroid. La tondeuse robot Worx Landroid dispose de nombreux atouts qui devraient vous séduire. La tondeuse robot Worx Landroid est parfaite pour tondre les pelouses d’une superficie de 500 m2. Elle passe partout, même sur les terrains accidentés et dans les passages étroits. Elle peut également supporter les terrains ayant une pente allant jusqu’à 35° et fonctionne sous la pluie. Très complète, la tondeuse robot Worx Landroid est livrée avec un fil périmétrique qui vous permet de délimiter la zone de tonte. Une fois ce fil installé, grâce à la technologie intelligente AIA, la tondeuse robot Worx Landroid tond en toute autonomie votre pelouse en bandes bien parallèles, même les zones composées d’herbes hautes. Grâce à sa technologie unique et brevetée Cut to Edge, la tondeuse robot Worx Landroid Plus coupe l’herbe jusqu’au rebord de votre jardin. Avec elle, plus besoin de coupe bordure, vos bordures seront entretenues à la perfection. Intelligente et connectée, la tondeuse robot Worx Landroid optimise votre tonte en analysant les données de votre jardin comme l’ensoleillement ou l’apport en eau. Avec elle, votre pelouse sera resplendissante, sans effort.

Économisez 34% sur le prix de la tondeuse robot Worx Landroid avec Amazon

Parfaite jusqu’au bout, il est possible de contrôler la tondeuse robot Worx Landroid à distance grâce à WIFI ou au Bluetooth, depuis l’application Noesis et grâce aux assistants vocaux Alexa et Google Home. En plus, la tondeuse robot Worx Landroid est silencieuse. Elle ne vous dérangera pas pendant vos moments de farniente. Pour vous l’offrir au meilleur prix, profitez-vite de l’offre exceptionnelle d’Amazon. Le géant du e-commerce propose actuellement la tondeuse robot Worx Landroid à 590,69 € au lieu de 899 €, soit 34% de remise. C’est le moment de vous offrir cette tondeuse-robot à l’excellent rapport qualité-prix. Elle est d’ailleurs numéro 1 des ventes.