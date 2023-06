Fête des pères : faites plaisir à votre papa avec cette tireuse à bière en promo et dégustez ensemble de délicieuses Leffe dignes de votre brasserie préférée

Dégustez de délicieuses bières pression avec la tireuse à bière PerfectDraft Pro

Votre papa aime la bière et encore plus une bonne bière pression, servie à température idéale ? Ne réfléchissez plus et pour la fête des pères, offrez-lui le pack comprenant la tireuse à bière PerfectDraft Pro et un fut de Leffe proposé en ce moment en promo par l’e-shop Perfect Draft. La tireuse à bière PerfectDraft Pro est parfaite pour déguster de bonnes bières fraîches dans le confort de sa maison. Idéale au quotidien, elle est aussi très pratique pour partager des moments conviviaux entre amis ou en famille. La tireuse à bière PerfectDraft Pro a été conçue pour servir votre bière préférée à la température idéale à chaque fois. Mieux encore, elle offre la possibilité d’ajuster la température de sa bière avec précision, entre 0 et 12 °C, tout cela depuis l’application Perfect Draft. Grâce à elle, vous avez également la possibilité de surveiller le niveau de bière restant dans le fût, d’activer des notifications lorsque la température souhaitée de la bière est atteinte ou encore lorsque votre fût est pratiquement vide. Enfin, l’application PerfectDraft vous permet également de recevoir une notification en temps réel lorsque votre tireuse à bière a besoin d’une maintenance. Avec la tireuse à bière PerfectDraft Pro, vous atteignez la température de dégustation parfaite en seulement 10h. Vous pouvez changer votre fût de bière le soir ou le matin, et dégustez à votre retour du travail une bière bien fraîche. Grâce à sa technologie Smart Pour, la tireuse à bière PerfectDraft Pro vous offre également la meilleure bière en pression à chaque verre ce qui la rend tout simplement parfaite. En plus, vous avez la possibilité de la personnaliser avec un médaillon magnétique à l’effigie de votre bière préférée, comme dans un bar !

Économisez 60 € sur le pack tireuse à bière PerfectDraft Pro + un fût de Leffe avec Perfect Draft

Avec la tireuse à bière PerfectDraft Pro, votre père pourra déguster sa bière préférée et parfaitement servie au quotidien: Leffe, Goose Island Golden, Camden Hells Lager, Hertog Jan Bockbier, Hawkstone Lager et bien d’autres. C’est le cadeau idéal pour la fête des pères. En plus, en ce moment l’e-shop Perfect Draft propose le pack tireuse à bière PerfectDraft Pro et un fût de Leffe de 6 litres au prix canon de 339 € au lieu de 399 € soit 60 € de remise. Un conseil, foncez en profiter ! Votre papa sera ravi de son cadeau.