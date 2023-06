Intex : rafraîchissez-vous dans votre jardin avec la piscine Easy Set disponible pour une durée limitée avec une remise de -25% sur l’e-shop DreamLand !

Transformez votre jardin en paradis aquatique avec la piscine Intex Easy Set

Cela fait des années que vous avez envie d’installer une piscine dans votre jardin sans oser franchir le pas ? Vous n’avez pas envie de gérer toutes les démarches administratives à effectuer pour installer une piscine enterrée ou semi-enterrée dans votre jardin ? Pour vous faciliter la vie et profiter des joies de l’eau sans contraintes, offrez-vous une piscine hors sol autoportante comme la piscine Intex Easy Set. Idéale pour toute la famille avec son diamètre de 4,57 mètres et sa hauteur de 1,22 mètres, cette piscine ronde Intex est parfaite pour profiter de tous les avantages d’avoir une piscine dans son jardin, sans les inconvénients. Avec la piscine Intex Easy Set, tout est simple. Vous n’avez pas de tube en acier à monter. Il vous suffit de gonfler son boudin supérieur et de remplir la piscine d’eau pour profiter d’une bonne baignade en seulement 15 minutes ! Vous avez peur que les sauts et les jeux de vos enfants endommagent cette piscine autoportée ? Vous n’avez aucune crainte à avoir. La piscine Intex Easy Set est conçue avec un liner breveté triple épaisseur très résistant. Pour garder votre piscine Intex Easy Set longtemps, et ne pas avoir à remplir régulièrement ses 14 141 litres d’eau, vous devrez juste suivre quelques conseils d’entretien au quotidien comme la recouvrir de sa bâche de protection chaque fois que vous ne l’utilisez pas pour protéger l’eau des insectes, des feuilles et de la poussière. Il est également conseillé de prendre soin de la qualité de l’eau avec un épurateur à cartouche, livré avec la piscine Intex Easy Set. Avec son débit de 3,41 m3, il permet de filtrer l’eau de la piscine en 4 heures. En complément de l’utilisation du filtre, vérifiez régulièrement le pH de l’eau et utilisez du chlore pour la désinfecter. Ainsi, l’eau de votre piscine ne deviendra pas verte et vous pourrez en profiter tout l’été !

Économisez 100 € sur le prix de la piscine Intex Easy Set avec DreamLand

Vous êtes prêt à faire le bonheur de vos enfants en installant une piscine dans votre jardin ? Profitez vite de l’offre exceptionnelle de DreamLand sur la piscine Intex Easy Set. En ce moment, elle est affichée à 299 € au lieu de 399 €, soit 25% de remise. Profitez-en vite, vous allez faire des heureux !