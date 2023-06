Dyson : économisez 100 euros sur le puissant aspirateur balai V15 Detect, votre allié pour un intérieur impeccable au quotidien

Chassez la poussière efficacement avec l’aspirateur balai Dyson V15 Detect

Avec le retour des beaux jours, vous ouvrez souvent vos fenêtres pour aérer votre maison ? C’est agréable, mais cela fait aussi entrer toutes les poussières et les allergènes de l’extérieur. Plus que d’habitude, vous devez alors passer l’aspirateur dans tout votre intérieur. Si vous avez encore un aspirateur traineau, cela peut devenir une véritable corvée. Pour garder une maison saine et sans allergènes au quotidien, optez plutôt pour un aspirateur balai comme l’aspirateur balai Dyson V15 Detect. Très performant avec sa puissance d’aspiration de 600 watts et son système de filtration avancée de 5 couches, l’aspirateur balai Dyson V15 Detect retient 99,99% des particules microscopiques de poussières et d’allergènes, jusqu’à 0,03 microns. A l’aspirateur balai Dyson V15 Detect, votre maison sera saine en un instant. Il est très efficace sur tous les types de sols : parquets, carrelages, lino, moquettes et tapis. Avec son poids léger de 2,6 kilos et son bras télescopique, vous pourrez facilement chasser la poussière sur les murs, les plafonds, mais aussi sur les rideaux ou encore sur les canapés. L’aspirateur balai Dyson V15 Detect est doté d'une brosse motorisée digitale avec lumière intégrée. Elle vous permet d’avoir une bonne visibilité sur toutes les poussières pour n’en rater aucune. Enfin, l’aspirateur balai Dyson V15 Detect est efficace et il vous le prouve. Son capteur piézoélectrique capte les poussières et les évalue. Il affiche ensuite les résultats sur son écran LCD. En un mot, l’aspirateur balai Dyson V15 Detect est vraiment parfait !

Économisez 100 € sur l’aspirateur balai Dyson V15 Detect avec Krëfel

Simplifiez-vous la vie et faites le choix d’acheter un aspirateur balai Dyson V15 Detect. En plus d’être très performant, il vous offre une autonomie de 60 minutes, ce qui est largement suffisant pour faire la chasse à la poussière et aux allergènes dans toute votre maison. Pour l’obtenir au meilleur prix, profitez dès à présent de l’offre de Krëfel. Le spécialiste de l’électroménager propose l’aspirateur balai Dyson V15 Detect à 599 € au lieu de 699 €, soit 100 € de remise. Vous avez jusqu’au 18 juin pour en profiter.