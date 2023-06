Trouvez le cadeau parfait pour la Fête des Pères grâce aux prix mini sur une sélection de parfums pour homme chez Ici Paris XL

Célébrez les papas avec Ici Paris XL Êtes-vous prêt pour célébrer votre père le dimanche 11 juin prochain ? A 5 jours de l’événement, il est temps d’acheter le cadeau parfait pour montrer à votre papa combien vous tenez à lui. Si vous n’avez pas d’idée, misez sur le parfum. C’est un cadeau personnel et intemporel qui fait toujours plaisir. En ce moment, la parfumerie en ligne Ici Paris XL propose des prix mini sur une sélection de parfums pour hommes. Vous y trouverez des marques comme Azzaro, Hugo Boss, Yves Saint Laurent ou encore Giorgio Armani. C’est le bon moment pour faire découvrir à votre père une fragrance fraîche, parfaite à porter tout l’été. Profitez de prix mini sur une sélection de parfums hommes avec Ici Paris XL Nous avons sélectionné pour vous les fragrances parfaites et légères à offrir à votre papa, pour un printemps et un été qui sent bon le soleil :

Acqua di Gio de Giorgio Armani

Cette eau de toilette pour homme est un grand classique de la maison Armani. Très frais et aquatique, il vous fait voyager sous le soleil du bord de la mer avec ses notes de tête de mandarine, de néroli et de bergamote, ses notes de cœur aux accords marins et le bois de cèdre en note de fond. Acqua di Gio est une valeur sure pour les hommes qui aiment porter un parfum frais et sensuel. La parfumerie Ici Paris XL propose le flacon de 200ml à 92,90 € au lieu de 126,50 €, soit 33,60 euros de remise.