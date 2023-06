Dyson : obtenez pour une durée limitée le puissant aspirateur balai V8 Absolute à moins de 340 euros et recevez en cadeau un kit de toilettage pour animaux !

Dites stop à la poussière avec l’aspirateur balai Dyson V8 Absolute

Avec le retour du soleil, poussières et pollens s’incrustent encore plus vite dans nos maisons. Pour en venir à bout en toute simplicité, aidez-vous d’un aspirateur balai comme l’aspirateur balai Dyson V8 Absolute. Pratique, il est ultra efficace pour chasser la poussière et les allergènes facilement grâce à son système de filtration avancée. Il est également beaucoup plus maniable qu’un aspirateur traineau. Doté d’une puissance d’aspiration de 425 watts et d’une brosse Motorbar composée de nylon et de fibre de carbone, l’aspirateur balai Dyson V8 Absolute aspire à la perfection tous les types de sols : carrelages, parquets, lino, béton ciré ou encore tapis et moquette. Pour aspirer parfaitement dans tous les recoins de votre maison, l’aspirateur balai Dyson V8 Absolute est également livré avec une mini-brosse, idéale pour chasser la poussière dans les coins et au-dessus des plinthes. Grâce à son poids léger de 2,5 kilos et à son bras télescopique, l’aspirateur balai Dyson V8 Absolute vous permet d’atteindre les zones en hauteur avec facilité. En un instant, il se transforme en aspirateur à main. C’est l’idéal pour retirer la poussière sur vos meubles, canapés et fauteuils. Enfin, grâce à sa batterie Lithium-ion, il vous offre jusqu’à 40 minutes d’autonomie. De quoi chasser la poussière dans toute la maison en un seul passage.

Le prix de l’aspirateur balai Dyson V8 Absolute est en chute libre avec MediaMarkt

Avec ses 2 modes d’aspiration, normal et intensif, l’aspirateur balai Dyson V8 Absolute est absolument parfait pour vous aider à garder une maison propre et saine facilement. Grâce à la technologie anti-enchevêtrement de sa brosse, c’est l’allié idéal pour les propriétaires d’animaux qui perdent leurs poils régulièrement. Vous êtes séduit par l’aspirateur balai Dyson V8 Absolute ? Pour vous l’offrir au meilleur prix, profitez des Méga Deals de MediaMarkt. En ce moment, le spécialiste de l’électroménager propose l’aspirateur balai Dyson V8 Absolute à 333 € au lieu de 399 €, soit 66 € de remise. En plus, pour tout achat de l’aspirateur balai Dyson V8 Absolute, Dyson vous offre un kit de toilettage pour animaux d’une valeur de 65 €. Un conseil, ne passez pas à côté de cette offre exceptionnelle.