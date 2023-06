Transformez vos nuits avec le matelas Emma Original et profitez d’un sommeil réparateur à -40% de remise

Emma Matelas : chouchoutez votre sommeil avec le matelas Emma Original

Le sommeil est indispensable pour rester en bonne santé. Pour vous réveiller en forme chaque matin et bénéficier d’un sommeil réparateur, ne négligez pas la qualité de votre matelas. Depuis quelques années, Emma Matelas a débarqué sur le marché de la literie haut de gamme en proposant le matelas Emma Original. Très rapidement, ce matelas en mousse est devenu un modèle de référence pour de nombreux dormeurs. Il est d’ailleurs à ce jour le matelas le plus vendu en France. Grâce à ses 3 couches de mousses superposées, le matelas Emma Original s’adapte à toutes les morphologies et à toutes les positions de sommeil, et vous offre un sommeil de qualité. Sa première couche, la mousse Airgocell, est thermorégulante. Elle vous assure un confort douillet. Sa deuxième couche, la mousse à mémoire de forme, aligne votre colonne vertébrale et répartit le poids de votre corps uniformément sur le matelas. Enfin, la mousse HRX réduit les douleurs dorsales. Avec le matelas Emma Original, vous pourrez enfin dire adieu au mal de dos et vous offrir un sommeil réparateur.

Économisez 40% sur le prix du matelas Original avec Emma Matelas

Votre matelas grince, est tâché ou forme des creux et des bosses ? C’est le signal qu’il est temps de changer de matelas. Pour vous offrir de douces nuits de sommeil, optez pour le matelas Original d’Emma Matelas. En plus de s’adapter à toutes les morphologies, il est également très hygiénique. Sa housse ultra-dry est hypoallergénique et peut-être lavé en machine. Vous avez envie de tenter l’expérience Emma Matelas ? Pour vous offrir le matelas Emma Original au meilleur prix, profitez-vite de l’offre exceptionnelle d’Emma Matelas. Elle vous permet d’économiser -40% sur le matelas Emma Original. Avec cette remise, le matelas 2 personnes d’une dimension de 160x200cm est affiché à 694,50 € au lieu de 1158 €. Économiser plus de 460 € sur un matelas de cette qualité, c’est suffisamment tentant pour craquer. Profitez-en vite, Emma Matelas vous offre 100 nuits d’essai. En plus, la livraison et les retours sont gratuits.