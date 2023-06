Créez un havre de détente dans votre jardin avec le salon lounge Malaga, disponible avec une remise immédiate de 150 euros sur Leen Bakker

Salon de jardin lounge Malaga : compact et modulable

Vous aimeriez créer un coin détente cocooning dans votre jardin mais vous pensez que votre terrasse est trop petite pour y installer un salon lounge ? Détrompez-vous, il existe des salons de jardin compact qui peuvent s’adapter à tous les espaces, même les plus petits. C’est le cas du salon de jardin lounge Malaga. Cet ensemble est composé de 5 éléments : 1 canapé 2 places, 1 table et 2 repose-pieds. Ces éléments modulables vous permettent de créer plusieurs configurations. Le canapé 2 places peut se diviser en 2 et se transformer en 2 fauteuils. En rapprochant les repose-pieds des fauteuils, vous pouvez créer des méridiennes. Vous pouvez également utiliser les repose-pieds comme assises. Le salon de jardin lounge Malaga s’adapte à toutes vos envies et peut recevoir jusqu’à 4 personnes. Côté design, le salon de jardin lounge Malaga est conçu en métal et en plastique imitation osier très facile à entretenir et résistant aux intempéries. Il est livré avec des coussins anthracites pour plus de confort. Vous pourrez laisser le salon de jardin lounge Malaga à l’extérieur toute la saison sans craindre qu’il ne s’abîme. Pour le nettoyer, il vous suffira d’un peu d’eau chaude savonneuse. Hors saison, il est conseillé de l’hiverner ou de le recouvrir avec une bâche de protection. Ainsi, il durera longtemps.

Économisez 25% sur le prix du salon de jardin lounge Malaga avec Leen Bakker

Vous êtes prêts à créer un havre de détente dans votre jardin ? A vous les soirées tranquilles à l’extérieur, les apéros entre amis ou les longues journées à bouquiner au soleil grâce au salon de jardin lounge Malaga. Pour vous l’offrir au meilleur prix, profitez de l’offre exceptionnelle de Leen Bakker. Actuellement, l’e-shop propose le salon de jardin lounge Malaga à 449 € au lieu de 599 €, soit 25% de remise. Profitez-vite de cette remise de 150 €, vous ne le regretterez pas. Leen Bakker vous livre à domicile. Vous pouvez également retirer gratuitement le salon de jardin lounge Malaga dans le magasin le plus proche de chez vous.