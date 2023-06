Passez l’été avec style grâce à ces 3 paires de sandales ultra tendances à prix sacrifiés sur La Redoute

Chaussez-vous avec style grâce à La Redoute

L’un des petits bonheurs de l’été, c’est de renouveler sa garde-robe et de troquer pulls et pantalons pour des tops, des jupes et des shorts. De la même manière, les bottes disparaissent dans les placards pour faire place aux sandales. Quoi de plus agréable que de se sentir légère et d’arpenter les rues en sandales ? Pour vous faire plaisir, la Redoute propose jusqu’au 30 juin une offre exceptionnelle qui va vous permettre d’agrandir votre collection de sandales à petit prix. Avec le code promo FASHION, La Redoute vous offre jusqu’à -50% de remise sur des nombreux modèles de sandales, à partir de 2 articles achetés. C’est le moment de vous faire plaisir en vous offrant de nouvelles sandales. Que vous aimiez les sandales à talons, plates, les spartiates, les sandales à nouer ou à brides, les sandales habillées ou casual, vous trouverez forcément les sandales parfaites pour vous parmi les nombreux modèles proposés par La Redoute. Côté marques, l’e-shop de La Redoute regorge de pépites signées La Redoute Collections, Les Tropéziennes par M Belarki, Birkenstock, Geox, Kickers et bien d’autres. Un conseil, ne tardez pas trop à vous faire plaisir pour être certain de trouver votre pointure.

Offrez-vous ces 3 paires de sandales ultra tendances avec La Redoute

Nous avons repéré pour vous 3 modèles de sandales parfaites pour passer un été avec style. Avec ces 3 modèles, vous serez parés à toutes les situations. Vous pourrez les porter pour un mariage ou une soirée, au bureau, en week-end et sur la plage. Avec son talon large de 6,5 centimètres et sa couleur violette très tendance, les sandales La Redoute Collections à brides sont stylées mais aussi très confortables à porter, que ce soit de jour pour travailler ou pour danser toute la nuit. Elles sont affichées à 54,99 €. Dès 2 paires achetées, La Redoute applique une remise de -50% sur ce modèle grâce au code promo FASHION. Si vous avez les pieds larges, La Redoute propose ces sandales vertes à brides La Redoute Collection Plus. Très mode, elles sont aussi très confortables avec leur talon de 7,5 centimètres. Elles sont parfaites pour styliser une tenue casual ou pour finir une tenue plus habillée. La Redoute les propose à 69,99 €. Avec le code promo FASHION, vous pouvez obtenir une remise de -35% si vous achetez une seconde paire de chaussure. Enfin, on ne présente plus les sandales Birkenstock. Depuis quelques années, elles sont les chaussures tendances de l’été, plébiscitées pour leur style et leur confort. Vous pouvez les porter le week-end, mais aussi au travail avec un pantalon habillé. La Redoute propose les sandales Gizeh de Birkenstok à 120 €. Avec le code promo FASHION, vous pouvez bénéficier d’une remise de -20% sur ce modèle, en achetant une 2ème paire.