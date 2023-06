Explorez de nouvelles saveurs avec la friteuse Airfryer XL Essential de Philips, disponible à moins de 135 € avec MediaMarkt

Redécouvrez l’art de la friture avec la friteuse Airfryer XL Essential de Philips

Pour prendre soin de votre santé, vous essayez de manger sainement au quotidien. Vous avez décidé de renoncer au plaisir de déguster de délicieuses frites maison car il est impossible de les cuire sainement ? Bonne nouvelle, il existe désormais une alternative à la friteuse traditionnelle qui nécessite des litres d’huile pour frire vos ingrédients préférés. La solution pour continuer à déguster de délicieux aliments frits avec une seule cuillère d’huile est d’investir dans la friteuse Airfryer XL Essential de Philips. C’est la friteuse idéale pour toute la famille avec sa cuve de 6,2 litres et son panier de 1,2 kilos. De quoi préparer au quotidien de délicieuses frites croustillantes à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur, le tout sans aucune culpabilité puisque la friteuse Airfryer XL Essential de Philips ne nécessite que très peu d’huile pour frire. Cela est possible grâce à la technologie brevetée Rapid Air qui diffuse uniformément de l’air chaud dans la cuve. Cela permet de cuisiner des plats croustillants et savoureux sans calories supplémentaires. Très facile à utiliser, la friteuse Airfryer XL Essential de Philips est dotée d’un écran tactile, de 13 fonctions et de 7 programmes pré établies. Avec elle, vous pouvez préparer des frites, mais aussi des gâteaux, de la viande, du poisson et des légumes. Grâce à l’application NutriU de Philips, vous avez accès à de nombreuses recettes. Pour compléter ses nombreux atouts, la friteuse Airfryer XL Essential de Philips se nettoie facilement. Le panier et le récupérateur de graisse passent au lave-vaisselle.

Le prix de la friteuse Airfryer XL Essential de Philips est en chute libre avec MediaMarkt

Bien plus qu’une friteuse, la friteuse Airfryer XL Essential de Philips est un assistant culinaire que vous utiliserez au quotidien. Très pratique, elle est dotée d’une fonction maintien au chaud, parfaite quand la famille mange en décalé. La friteuse Airfryer XL Essential de Philips va vite devenir votre alliée en cuisine, ses recettes séduisent petits et grands. Pour vous l’offrir au meilleur prix, profitez des Méga Deals de MediaMarkt. Le spécialiste de l’électroménager propose actuellement la friteuse Airfryer XL Essential de Philips à 133 € au lieu de 189,99 €, soit 56,99 € de remise. Laissez-vous tenter et découvrez vite de nouvelles saveurs.