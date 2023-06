Obtenez un jardin resplendissant sans effort avec la tondeuse robot Bosch Indego S+500 et profitez de 35% de remise avec Amazon

Offrez-vous un jardin resplendissant avec la tondeuse robot Bosch Indego S+500

Vous aimez le jardinage, mais vous détestez tondre la pelouse ? On vous comprend. Quelle galère d’entretenir et de pousser une tondeuse à essence. Ce n’est pas beaucoup plus facile avec une tondeuse électrique. A chaque passage, il faut faire attention à ne pas couper le fil électrique ! Pour vous retirer cette corvée de la tonte et en profiter pour passer plus de temps à prendre soin de vos massifs de fleurs et de votre potager, investissez dans une tondeuse robot comme la tondeuse robot Bosch Indego S+500. Cette tondeuse robot est idéale pour les jardins ayant une superficie de 500 m2. Elle est efficace sur tous les terrains, même sur les pelouses ayant une pente jusqu’à 27%. Grâce à sa technologie LogiCut, la tondeuse robot Bosch Indego S+500 cartographie votre jardin avec précision, pour ensuite le tondre en bandes parallèles. La tondeuse robot Bosch Indego S+500 est précise. Elle s’occupe également parfaitement de vos bordures grâce à sa fonction Border Cut. Avec elle, vous pourrez ranger dans votre garage votre ancienne tondeuse traditionnelle, mais aussi votre coupe bordure ! Parfaite jusqu’au bout, la tondeuse robot Bosch Indego S+500 n’a pas peur des obstacles. Quand elle tond, elle les évite tout simplement. A chacun de ses passages, vous pourrez laisser les trampolines, transats, piscines ou balançoires dans votre jardin sans vous inquiéter. Grâce à la tondeuse robot Bosch Indego S+500, vous n’avez plus rien à faire. Elle va jusqu’à fertiliser votre pelouse en répartissant uniformément l’herbe fraîchement coupée sur son passage au moment de la tonte. Avec elle, votre pelouse sera impeccablement taillée et resplendissante de santé.

Économisez 35% sur le prix de la tondeuse robot Bosch Indego S+500 avec Amazon

La tondeuse robot Bosch Indego S+500 dispose de nombreux atouts. En plus de ses performances exceptionnelles, elle vous propose un planning de tonte optimisé grâce à sa fonction SmartMoving qui analyse votre pelouse, la météo locale et vos paramètres personnels. La tondeuse robot Bosch Indego S+500 est également très silencieuse avec son volume sonore de 63 décibels. Enfin, elle se contrôle à distance avec l’application Bosch Smart Gardening. Que demander de plus ? Un prix canon ! C’est le cas avec Amazon. En ce moment, le géant du e-commerce propose la tondeuse robot Bosch Indego S+500 à 649 € au lieu de 997,49 €, soit 35% de remise. Profitez-en vite ! Une tondeuse robot de cette qualité à ce prix-là, c’est rare.