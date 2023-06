Comment trouver les meilleures offres et les promotions cachées pendant les soldes d'été ?

Top départ des soldes d’été dans 3 semaines

Cette année, les soldes d’été auront lieu du 1er au 31 juillet. Pendant ces 4 semaines de folie, vous pourrez renouveler votre garde-robe, changer votre décoration, trouver de nouvelles chaussures ou vous offrir le dernier bijou high-tech dont vous rêvez depuis longtemps. Pour être certain de faire de bonnes affaires et de dépenser intelligemment vos économies, il est important de préparer les soldes. Tout d’abord en préparant une liste de ce dont vous avez vraiment besoin, sans oublier de vous faire plaisir. Calculez également le budget que vous êtes prêts à dépenser pendant les soldes. Enfin, priorisez vos dépenses en classant par ordre de préférence les articles que vous aimeriez dénicher au meilleur prix pendant les soldes. Avec un peu de chance et une bonne préparation, vous pourrez acheter tout ce qui vous fait envie !

Comment dénicher les meilleures offres pendant les soldes ?

Il n’y a pas de mystère, pour dénicher les meilleures affaires pendant les soldes, il faut anticiper. Que ce soit en ligne ou en magasin, les commerçants ne peuvent solder que les produits qui ont été proposé à la vente au moins 1 mois avant le début des soldes. Pour établir leurs remises, ils doivent impérativement se baser sur le prix le moins cher qu’ils ont proposé avant les soldes. Pour dénicher les meilleures remises, comparez donc les prix des articles que vous souhaitez acheter en magasin et sur les e-shops. Cela vous permettra de repérer le commerçant qui propose les meilleurs prix d’avant solde. Logiquement, cela devrait être le commerçant qui propose les meilleures remises dès le démarrage des soldes. Si vous n’êtes pas pressés et que vous êtes prêts à risquer de passer à côté de la console de jeu, de la tablette, de l’ordinateur, des chaussures ou du sac de vos rêves, ne vous précipitez pas à les acheter le 1er jour des soldes. Attendez plutôt la 2ème ou la 3ème démarque. Vous pourrez alors profiter de remises pouvant aller jusqu’à -70%. Dernier conseil, avant les soldes, suivez vos marques préférées sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à leur newsletter. C’est le meilleur moyen pour être alerté en avant-première des remises proposées pendant les soldes d’été. A la lecture de ces conseils, êtes-vous prêt pour le top départ des soldes d’été ? Le compte à rebours est lancé !