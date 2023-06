Faites le bonheur de vos enfants avec la piscine Intex Prism Frame, disponible à moins de 350 € avec DreamLand

Profitez des joies de l’eau avec la piscine Intex Prism Frame

Les fortes chaleurs sont en train de s’installer en Belgique. Chaque soir en rentrant de l’école, vos enfants vous réclament une piscine pour se rafraîchir et s’amuser ? En prévision des vacances d’été, de la hausse des températures et d’une potentielle canicule, réalisez-leur rêve en installant la piscine Intex Prism Frame dans votre jardin. C’est un achat que vous ne regretterez pas. La piscine Intex Prism Frame est une piscine ronde, parfaite pour les familles. Elle est très grande avec son diamètre de 4,57 mètres pour 1,07 mètre de hauteur. Pensée pour la sécurité des enfants, elle est livrée avec une échelle avec marches repliables. Une fois l’échelle relevée, les petits ne peuvent pas avoir accès à la piscine. Facile à monter, il vous suffit de 45 minutes pour profiter des joies de l’eau et vous rafraîchir dans la piscine Intex Prism Frame. Une fois son emplacement trouvé, il vous suffit de monter sa structure en acier et de l’accrocher au liner triple épaisseur. Dernière étape, remplir la piscine avec ses 14 614 litres d’eau. Pour garder l’eau de votre piscine propre tout l’été, la piscine Intex Prism Frame est livrée avec un épurateur à cartouche. Avec son débit de 3,40 m3 par heure, il filtre l’eau de votre piscine en 4,5 heures. Quand vous ne l’utilisez pas, il est conseillé de protéger la piscine Intex Prism Frame avec la bâche d’été fournie avec. Cela protégera l’eau des insectes, des poussières et des feuilles. Très régulièrement, il est également conseillé de vérifier le pH de l’eau et d’utiliser un peu de chlore pour éviter qu’elle ne devienne verte. En suivant ces conseils d’entretien, vous n’aurez qu’à remplir la piscine une fois jusqu’à la fin de la saison.

Le prix de la piscine Intex Prism Frame est en chute libre avec DreamLand

Vous êtes motivé ? Cet été, vous installez une piscine dans votre jardin ? La piscine Intex Prism Frame est parfaite pour les familles de 5 à 6 personnes. DreamLand la propose actuellement au prix canon de 349 € au lieu de 449 €, soit 22% de remise. La piscine Intex Prism Frame est livrée avec un filtre à cartouche, une échelle repliable, un tapis de sol et une bâche d’été. Un conseil, profitez vite de cette offre exceptionnelle avant qu’il ne soit trop tard.