Avène, Eucerin, Isdin, Bioderma : protégez-vous du soleil et profitez de remises pouvant aller jusqu’à -50% sur des produits solaires de grandes marques avec Medi-Market

Protégez votre peau du soleil avec Medi-Market

Chaque année, après des mois de grisaille, tout le monde attend le soleil avec impatience. L’été est le moment parfait pour prendre de jolies couleurs et faire le plein de vitamine D. Pour profiter du soleil sans danger, ne pas brûler et bronzer en beauté, pensez à protéger votre peau avec des produits solaires adaptés dès l’arrivée du printemps. Pour vous aider à prendre soin de votre peau sans exploser votre budget, la parapharmacie en ligne Medi-Market vous propose en ce moment des remises pouvant aller jusqu’à -50% sur des produits solaires de grandes marques comme Avène, Eucerin, Isdin, Bioderma, Oenobiol et bien d’autres. Crèmes solaires corps et visages, soins après-soleil, baumes à lèvre, compléments alimentaires, protections pour les cheveux ou autobronzants, avec Medi-Market, vous trouverez forcément les produits solaires qu’il vous faut pour bronzer en beauté et en profiter tout l’été. Profitez-en vite en vous rendant sur l’e-shop de Medi-Market.

Medi-Market : jusqu’à -50% sur des produits solaires de grandes marques

C’est le moment de faire le plein de produits solaires avec la parapharmacie en ligne Medi-Market. Les promotions peuvent aller jusqu’à -50% et sont valables jusqu’à l’épuisement des stocks. Pour être certain d’obtenir le produit solaire que vous aimez, ne tardez pas trop à l’acheter. Pour préparer votre peau au soleil, vous trouverez des produits comme les capsules solaires intensif peau claire d’Oenobiol. Les 2 boites de 60 capsules sont proposées à 30,39 € au lieu de 51,49 €, soit 41% de remise. Medi-Market propose également le lait enfant très haute protection 50SPF d’Avène. Il est affiché à 19,49 € au lieu de 21,90 €, soit 11% de remise. Pour protéger votre visage au quotidien, sans avoir à faire le choix entre fond de teint et protection solaire, Medi-Market propose la crème solaire de jour teinté SPF50 de la marque Isdin. Elle est affichée à 20,99 € au lieu de 35,70 €, soit 41% de réduction. Foncez vite découvrir les nombreux autres produits solaires à petit prix sur l’e-shop de Medi-Market.