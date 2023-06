Dyson : profitez vite d’un prix fou sur l’aspirateur balai V8 Origin, il est affiché à moins de 280 € avec MediaMarkt

Découvrez les performances de l’aspirateur balai Dyson V8 Origin

On ne présente plus Dyson. C’est LA référence sur le marché des aspirateurs balai. Dyson propose toute une gamme d’aspirateurs balai sans fil, sans sac, très puissant et performant. Le prix des aspirateurs balai Dyson peuvent vite monter et atteindre les 500 ou 600 €. Dyson propose aussi des modèles d’un excellent rapport qualité/prix, moins chers mais tout aussi efficaces pour lutter contre la poussière. C’est le cas de l’aspirateur balai Dyson V8 Origin. Avec sa puissance d’aspiration de 425 watts et son filtre cyclonique, l’aspirateur balai Dyson V8 Origin est ultra efficace sur tous les types de sols : carrelages, parquets, lino, béton ciré ou encore tapis et moquette. Avec son poids léger de 2,5 kilos et son bras télescopique, il est très facile à soulever pour éliminer la poussière et les allergènes présents sur vos murs, plafonds, rideaux ou encore fauteuils et canapés. La brosse Motorbar de l’aspirateur balai Dyson V8 Origin est parfaite pour nettoyer les tapis et moquettes en profondeur. Elle est aussi efficace pour aspirer les miettes et les gros débris. En plus, elle est dotée d’une technologie anti-enchevêtrement. Avec elle, finis les poils d’animaux et les cheveux coincés dans la brosse ! L’aspirateur balai Dyson V8 Origin est également livré avec un petit suceur, parfait pour nettoyer les plinthes ou atteindre les recoins. Enfin, grâce à sa batterie Lithium-ion, l’aspirateur balai Dyson V8 Origin vous offre 40 minutes d’aspiration continue en mode normal. Il possède également un mode Turbo. En optant pour le mode d’aspiration Turbo, vous disposerez de 7 minutes d’autonomie.

Le prix de l’aspirateur balai Dyson V8 Origin est en chute libre avec MediaMarkt

Si vous rêvez de posséder un aspirateur balai Dyson sans payer une fortune, optez pour le Dyson V8 Origin. Il est très performant et vous offrira une maison propre et saine en toute simplicité. Très pratique et hygiénique, son bac à poussière de 0,54 litres se vide d’une seule main dans la poubelle. L’aspirateur balai Dyson V8 Origin est vraiment parfait. Essayez-le et vous ne pourrez plus vous en passer. Pour vous offrir l’aspirateur balai Dyson V8 Origin au meilleur prix, profitez de l’offre exceptionnelle de MediaMarkt. Le spécialiste de l’électroménager le propose à 279 au lieu de 329 €, soit 50 € de remise. En plus, en ce moment, pour tout achat d’un aspirateur balai V8 Origin, Dyson vous offre un kit de toilettage pour animaux d’une valeur de 50 €. Un conseil, n’hésitez plus et foncez l’acheter !