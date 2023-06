Déléguez l’entretien de votre pelouse à la tondeuse robot Worx Landroid et profitez d’une remise exceptionnelle de -39% avec Amazon

Tondeuse robot Worx Landroid : une belle pelouse sans effort

Depuis quelques années, les tondeuses robot révolutionnent le quotidien des jardiniers qui aiment prendre soin de leurs massifs de fleurs ou de leur potager, mais qui détestent tondre la pelouse. Investir dans une tondeuse robot Worx Landroid, c’est mettre au placard sa tondeuse à gazon traditionnelle et gagner du temps pour les tâches de jardinage que vous aimez. C’est surtout profiter d’une pelouse resplendissante et impeccablement coupée, sans rien faire ! La tondeuse robot Worx Landroid est parfaite pour tondre les pelouses ayant une superficie de 700 m2. Elle passe absolument partout, même sur les terrains accidentés, dans les coins étroits et dans les jardins ayant une pente jusqu’à 35°. Pour faire fonctionner la tondeuse robot Worx Landroid dans votre jardin, c’est très simple. Il vous suffit de positionner le fil périmétrique livré avec. Il vous permet de délimiter la zone de tonte. Une fois le fil périmétrique installé, vous n’avez plus qu’à mettre en marche la tondeuse robot Worx Landroid. Grâce à sa technologie AIA, elle tond en toute autonomie votre pelouse, même les zones composées d’herbes hautes. Parfaite jusqu’au bout, la tondeuse robot Worx Landroid s’occupe parfaitement des bordures grâce à sa technologie unique et brevetée Cut to Edge. Avec elle, vous pourrez mettre au placard votre coupe bordure. Intelligente et connectée, la tondeuse robot Worx Landroid est capable de vous proposer un planning de tonte optimisé grâce à l’analyse de votre pelouse et de la météo. Pour profiter tout l’été d’une pelouse resplendissante de santé, n’hésitez plus et investissez dans la tondeuse robot automatique Worx Landroid.

Économisez 39% sur le prix de la tondeuse robot Worx Landroid avec Amazon

Vous rêvez d’une belle pelouse sans effort ? Il est temps de vous offrir la tondeuse robot Worx Landroid. Très silencieuse, elle se connecte à distance grâce au WIFI et au Bluetooth depuis l’application Noesis et grâce aux assistants vocaux Alexa et Google Home. Vous n’aurez même pas à sortir de votre transat pour la mettre en route ! Pour acheter la tondeuse robot Worx Landroid au meilleur prix, profitez vite de la remise exceptionnelle d’Amazon. En ce moment, le géant du e-commerce la propose au prix canon de 612,99 € au lieu de 999 €, soit 39% de remise. Un conseil, n’hésitez plus à vous offrir cette tondeuse robot numéro 1 des ventes !