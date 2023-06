Apple : offrez-vous un son de qualité à petit prix avec les AirPods Pro 2021 MagSafe, disponibles à moins de 230 € avec Électro Dépôt

Découvrez les performances des AirPods Pro 2021 Magsafe

Entre un casque audio sans fil et des écouteurs Bluetooth, votre cœur balance ? Si vous aimez faire du sport en écoutant de la musique et rester discret, orientez-vous vers des écouteurs sans fil comme les AirPods Pro 2021 Magsafe d’Apple. Pour vous offrir la qualité du son Apple sans y mettre le prix fort, n’hésitez pas à vous orienter vers ces modèles d’écouteurs de 2ème génération. Avant-dernière génération d’écouteurs sans fils d’Apple, le prix des AirPods Pro 2021 MagSafe a baissé et la qualité et le son exceptionnel d’Apple sont toujours au rendez-vous. Avec leur puce H1 très puissante, combinée à un haut-parleur exclusif et à un amplificateur à gamme étendue dynamique, les AirPods Pro 2021 Magsafe vous offrent une expérience sonore exceptionnelle. Pensés pour vous, les AirPods Pro 2021 Magsafe disposent de 2 modes d'écoute. En bloquant totalement les bruits ambiants, le mode réduction active du bruit vous permet de vous immerger pleinement dans vos contenus audios. Si vous souhaitez profiter de votre musique ou de vos podcasts préférés tout en écoutant les bruits extérieurs, il vous suffira de choisir le mode transparence. Très faciles à utiliser, les AirPods Pro 2021 Magsafe sont dotés de capteurs de pression. Grâce à eux, il vous suffit d’un doigt pour passer d’un mode à l’autre, pour prendre un appel, changer de musique ou encore ajuster le volume sonore. Côté autonomie, les AirPods Pro 2021 Magsafe dépassent toutes les espérances. Ils vous offrent une autonomie de 4,5 heures sans recharge intermédiaire. Elle peut aller jusqu’à 24 heures avec des recharges intermédiaires dans leur boîtier Magsafe.

Achetez les AirPods Pro 2021 Magsafe au meilleur prix avec Électro Dépôt

Vous êtes conquis par les AirPods Pro 2021 Magsafe ? Nous les avons trouvé pour vous au meilleur prix chez Électro Dépôt. Le spécialiste du high-tech et de l’électroménager les propose au prix canon de 229,95 €. C’est le très bon plan pour profiter de ces écouteurs sans fil à l’excellent rapport qualité/prix. Essayez-les, vous ne pourrez plus les quitter !