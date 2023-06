Jacuzzi Bestway : profitez d’une remise de 150 euros sur le modèle Lay-Z Spa Hollywood grâce à ce bon plan DreamLand !

Offrez-vous tous les bienfaits du jacuzzy Bestway Lay-Z Spa Hollywood

Avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, vous rêvez de pouvoir vous détendre dans l’eau après une bonne journée de travail ? Encore mieux qu’une piscine, pensez à installer un jacuzzi dans votre jardin ou sur votre terrasse. Le jacuzzi possède un avantage par rapport à la piscine : il vous apporte de nombreux bienfaits. Parfait pour se relaxer, évacuer le stress ou encore décontracter vos muscles après une séance de sport, le jacuzzi est également parfait pour passer une soirée en amoureux. Il fera aussi la joie de vos enfants. Si vous souhaitez investir dans un jacuzzi, optez pour le jacuzzi Bestway Lay-Z Spa Hollywood. Il s’installe facilement en seulement 25 minutes. Il suffit de le déposer sur une surface plane, de le gonfler grâce à la pompe fournie et de le remplir de ses 908 litres d’eau pour ensuite profiter d’un moment de relaxation intense. Grâce à son système AirJet, 140 jets d’air vous massent et vous offrent un bain bouillonnant relaxant, dans une eau chauffée jusqu’à 40°C. Pour vous permettre de vous détendre au maximum, le jacuzzi Bestway Lay-Z Spa Hollywood est équipé de 4 coussins en mousse réglables et lavables. Son bandeau lumineux LED vous propose 7 couleurs pour créer l’ambiance la plus propice à la relaxation. Il se contrôle grâce à sa télécommande. Avec son diamètre de 196 centimètres, le jacuzzi Bestway Lay-Z Spa Hollywood peut accueillir jusqu’à 6 adultes. De quoi organiser de bons moments de détente entre amis ou en famille.

Économisez 20% sur le prix du jacuzzi Bestway Lay-Z Spa Hollywood avec DreamLand

En plus de vous offrir des moments de relaxation incomparables, le jacuzzi Bestway Lay-Z Spa Hollywood est très solide et ne craindra pas les sauts de vos enfants. Il est constitué de 3 couches de polyester et de PVC, lui offrant une très bonne résistance. Le jacuzzi Bestway Lay-Z Spa Hollywood est livré avec une couverture de protection gonflable. Elle permet de conserver l’eau propre plus longtemps. Elle permet également de maintenir une température optimale et ainsi de chauffer l’eau rapidement lorsque vous souhaitez utiliser le jacuzzi Bestway Lay-Z Spa Hollywood. Enfin, le jacuzzi Bestway Lay-Z Spa Hollywood est très pratique car il est programmable, jusqu’à 40 jours à l’avance ! Vous rêvez de vous offrir le jacuzzi Bestway Lay-Z Spa Hollywood ? C’est le moment avec DreamLand qui le propose actuellement à seulement 599 € au lieu de 749 €, soit 20% de remise. Un conseil, saisissez rapidement cette offre exceptionnelle !