Vague de chaleur : ce rafraîchisseur d'air Klarstein n°1 des ventes sur Amazon va sauver votre été !

Rafraîchissez-vous avec le rafraîchisseur d’air Klartstein

Vous aimez le soleil mais les fortes chaleurs de l’été sont difficiles à vivre pour vous ? Si vous avez une maison exposée plein sud, votre salon ou votre chambre à coucher peuvent devenir de véritables fournaises ? Il est temps de vous offrir le rafraîchisseur d’air Klartstein. Nomade avec ses roulettes et sa hauteur de 95cm, le rafraîchisseur d’air Klartstein est l’allié parfait pour ne plus souffrir de la chaleur. Grâce à sa capacité de refroidissement de l’air, le rafraîchisseur d’air Klartstein vous permet de dire adieu à l’air chaud et étouffant. Vous pourrez ainsi profiter d’un air frais et sain. Ce rafraîchisseur 5 en 1 dispose de 5 fonctions : climatisation, purification de l’air, humidification de l’air, ionisation et mode nuit. Avec son flux d’air de 180m3/heure et ses 3 forces de vent, le rafraîchisseur d’air Klartstein fait baisser la température de votre pièce et purifie l’air. Écologique, il fonctionne sans réfrigérant. Il rafraîchit votre maison grâce à des glaçons et à des accumulateurs de froid. Une fois en fonctionnement, vous profiterez d’un air sain et frais, sans avoir les désagréments sonores des ventilateurs. Le rafraîchisseur d’air Klartstein est en effet très silencieux avec son volume sonore de 45 décibels. Il ne vous empêchera donc pas de dormir ! Pratique, le rafraîchisseur d’air Klartstein se contrôle depuis sa télécommande. Grâce à elle, vous pouvez sélectionner le mode de fonctionnement, la température souhaitée, mais aussi le programmer pour qu’il fonctionne sans arrêt jusqu’à 7,5 heures.

Économisez 60 € sur le prix du rafraîchisseur d’air Klartstein avec Amazon

Il est désormais possible de profiter des bienfaits d’un climatiseur à petit prix et sans avoir besoin d’un tuyau d’évacuation grâce au rafraîchisseur d’air Klartstein. Puissant, performant et silencieux, il va changer votre quotidien lors des périodes de fortes chaleurs ou de canicule. En ce moment, Amazon vous propose un coupon de réduction de 60 € vous permettant d’obtenir le rafraîchisseur d’air Klartstein à 129,99 € au lieu de 189,99 €. C’est la bonne occasion pour vous offrir ce rafraîchisseur n°1 des ventes et passer un été au frais ! Avec Amazon, vous avez même la possibilité de payer le rafraîchisseur d’air Klartstein en 4 fois. Un conseil, n’attendez pas les ruptures de stock pour vous décider à l’acheter !