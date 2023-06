Protégez votre peau des rayons nocifs du soleil avec les protections solaires à prix réduits chez Medi-Market !

Pour vous aider à faire votre choix, nous avons sélectionné 3 produits abordables et efficaces pour vous protéger du soleil, vous et votre famille :

Plus que quelques jours avant que l’été n’arrive,il est grand temps de protéger votre peau des rayons nocifs du soleil. Medi-Market, la parapharmacie en ligne de confiance, propose une sélection de protections solaires de qualité à des prix défiants toute concurrence . Crèmes solaires, produits après-soleil, protection des cheveux et des lèvres… tout y est pour bronzer tout en protégeant votre peau. Réhydratez votre peau et soulagez les coups de soleil avec des produits de qualité Avène, Eucerin, Isdin, SVR…

Rien de mieux pour protéger la peau délicate de vos enfants que le lait solaire Avène IP50+ qui offre une protection optimale contre les rayons UVA et UVB. Sa formule légère et non grasse pénètre facilement dans la peau, la laissant douce et hydratée. Avec une réduction de 11%, ce produit est un choix économique et sûr pour protéger vos petits du soleil.

→ Eucerin Sun Sensitive Protect SPF 50+ Crème Peau Sensible Tube 50ml à seulement 13,66€ au lieu de 21,01€ (-35% de réduction)

Si vous avez la peau sensible, vous savez à quel point il est important de choisir une protection solaire adaptée. La crème Eucerin Sun Sensitive Protect SPF 50+ est parfaite pour vous. Sa formule sans parfum et non comédogène est douce pour la peau et offre une protection efficace contre les rayons du soleil. Profitez de la réduction de 35% sur Medi-Market et procurez-vous cette crème solaire de qualité à prix avantageux.

→ Bioderma Photoderm Gel Crème Après Soleil 500ml à seulement 15,56€ au lieu de 25,95€ (-40% de réduction)

Après une exposition au soleil, votre peau a besoin de soins apaisants et hydratants. Le gel-crème après-soleil Bioderma Photoderm est un incontournable pour prendre soin de votre peau après une journée ensoleillée. Sa formule légère et non grasse apaise instantanément les sensations d'échauffement et d'inconfort, tout en hydratant en profondeur. Avec une réduction de 40%, ce produit de qualité est une véritable affaire à ne pas manquer sur Medi-Market.

