Les soldes d'été et la durabilité : comment faire des choix éthiques et responsables lors de ses achats ?

Les clés pour faire les soldes d’été tout en étant responsable

Temple de l’ultra-consommation pour certains, les soldes d’été peuvent également être l’occasion de se faire plaisir, de renouveler vos appareils électroménagers ou high-tech obsolètes, et de vous offrir des articles de marques éthiques à moindre prix. Lorsque l’on souhaite limiter son impact environnemental, on a tendance à se tourner vers des marques éthiques, qui produisent en Europe ou en Belgique. De par leur production raisonnée, ces marques proposent souvent des prix plus chers que d’autres marques. Ils peuvent être inaccessibles pour certains budgets, sauf pendant les soldes. Les soldes d’été peuvent alors être l’occasion de vous tourner vers des marques éthiques. Elles ne vous proposeront peut-être pas -50 ou -70% de remise, néanmoins il est possible de les trouver à des prix très avantageux. Une autre clé pour faire des choix éthiques et responsables pendant les soldes d’été, c’est de bien les préparer et de n’acheter que ce dont vous avez réellement besoin. Cela concerne aussi bien les vêtements, que la décoration, le high-tech ou l’électroménager. Avant de faire les soldes, listez donc tout ce dont vous avez besoin, et classez ces articles en leur donnant un ordre de priorité allant de « absolument nécessaire » à « plaisir pas indispensable ». Cela vous permettra d’avoir les idées claires, d’éviter les achats impulsifs et de consommer de manière raisonnée.

Faites le choix de la qualité

Pendant les soldes, évitez de vous ruer sur le t-shirt à 2 € qui ne durera que 3 mois ou se déformera au premier lavage. La clé des soldes éthiques et responsables est de vous tourner vers des produits et des matières de qualité. Privilégiez par exemple l’achat d’un t-shirt en coton épais, certifié Oeko-Tex, avec une coupe intemporelle. Vous pourrez ainsi le garder des années. N’hésitez pas à vous offrir ce Trench Coat à moins 50% qui vous suivra toute la vie car c’est une pièce indémodable. Privilégiez les coupes intemporelles, les matières nobles et éviter de vous orienter vers des matières comme le polyester. Si vous devez remplacer votre électroménager, n’hésitez pas à changer de lave-linge, de sèche-linge ou de lave-vaisselle pour des appareils électroménagers de catégorie A+++ moins énergivores. Vous consommerez moins d’eau et d’électricité et la planète vous remerciera. Enfin, les revendeurs de produits reconditionnés participent également aux soldes. N’hésitez pas à acheter votre équipement électroménager ou high-tech sur les plateformes de produits reconditionnés comme BackMarket. Coolblue, La Fnac et Électro Dépôt proposent également des articles reconditionnés. C’est alors l’occasion pour vous de consommer éthique tout en faisant de très bonnes affaires.