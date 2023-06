Incroyable : économisez plus de 50% sur le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême, votre meilleur allié pour rester au frais jour et nuit

Affrontez la chaleur avec le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême

C’est la première de la saison, une vague de chaleur s’est abattue sur la Belgique et va s’installer au minimum jusqu'à la semaine prochaine. Les températures vont atteindre jusqu’à 30°C dans certaines villes. Pour affronter au mieux ces hausses de températures, il est important de vous hydrater et de laisser les volets de vos maisons et appartements fermés le jour. Enfin, équipez-vous d’un rafraichisseur d’air. Entre les climatiseurs, les ventilateurs de plafond, les ventilateurs de table ou les ventilateurs colonne, vous ne savez pas vers quel modèle vous orienter ? Sans hésitation, vous pouvez opter pour le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême. Ce ventilateur sur pied est très puissant et très performant. Il vous apporte instantanément un rafraîchissement intense grâce à sa vitesse maximum de 72 m3/minute et à son hélice à 5 pâles. Pour s’adapter à toutes les situations, le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême dispose de plusieurs modes dont le mode Turbo Boost et le mode Silent Night. Vous pouvez laisser tourner le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême toute la nuit, il vous permettra de passer une nuit paisible, bien au frais, sans avoir à subir de nuisances sonores. Le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême est en effet très silencieux avec son volume sonore de 45 décibels. Avec son design moderne, le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême trouvera facilement sa place dans toutes les pièces de la maison : cuisine, salon, séjour ou encore chambre à coucher. Grâce à sa hauteur ajustable, à son oscillation à 120° et à son débit d’air réglable, vous pouvez placer et orienter le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême en toute simplicité afin qu’il vous apporte un rafraîchissement immédiat. En résumé, grâce au ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême, vous ne souffrirez plus de la chaleur.

Économisez 53% sur le prix du ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême avec Amazon

Compact, le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême est facile à transporter grâce à sa poignée de transport. Il vous suivra partout pour vous apporter une sensation de fraîcheur dans toutes les pièces de la maison. Grâce à sa télécommande, vous n’aurez même plus besoin de vous lever pour le mettre en route ou l’arrêter. Très pratique, sa minuterie programmable vous permet également de le faire tourner jusqu’à 8h d’affilée. Il est vraiment parfait pour vous aider à affronter les vagues de chaleur et les canicules qui nous attendent cet été. Pour obtenir le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême au meilleur prix, achetez-le avec Amazon. Le géant du e-commerce le propose actuellement au prix canon de 65,99 € au lieu de 139,99 €, soit 53% de remise. C’est un excellent rapport qualité/prix pour un ventilateur de cette qualité. Foncez l’acheter avant qu’il ne soit trop tard, il risque d’être fortement demandé ces prochains jours !