Offrez-vous de nouvelles sneakers pour pratiquer votre sport préféré en extérieur, plus de 200 modèles sont disponibles à petit prix avec les promotions Nike

Nike : la marque sportswear numéro 1 dans le monde

On ne présente plus Nike, la marque devenue une légende grâce à son swoosh, à Michael Jordan, mais aussi grâce à la qualité de ses produits. Les articles Nike vous semblent inabordables ? Pourtant toute l’année, Nike propose des promotions vous permettant de vous offrir le meilleur de Nike à petit prix. Les remises peuvent atteindre jusqu’à -50% et concernent de nombreux articles : sneakers, t-shirts, leggings, shorts, survêtements, sweats, casquettes et accessoires. Que vous pratiquez le running, le football, le basket-ball, le fitness, le yoga ou encore le tennis, vous trouverez forcément les produits qu’il vous faut à petit prix parmi les promotions Nike. En ce moment, les promotions Nike concernent plus de 1600 articles ! Comme il fait beau et chaud, c’est le bon moment pour vous de vous offrir de nouvelles sneakers pour pratiquer votre sport préféré en extérieur. Vous aurez le choix parmi les 242 modèles de sneakers proposées en promotion actuellement sur l’e-shop de Nike. Profitez-en vite !

Jusqu’à -50% de remise avec les promotions Nike

Les promotions Nike, c’est le bon plan pour vous offrir le meilleur du sport à des prix très raisonnables. En ce moment, dans son onglet promotions, Nike propose par exemple les chaussures de running pour homme Nike React Live. Elles sont affichées à 83,97 € au lieu de 119,99 €, soit 30% de remise. Vous trouverez également les baskets pour femmes Nike Air Max Plus, proposées à 151,97 € au lieu de 189,99 €, soit 20% de remise. Aussi belles que confortables, vous aurez envie de les porter aussi bien au quotidien que pour votre pratique sportive. Si vous avez envie de vous offrir des chaussures de légende, Nike propose également les Air Jordan XXXVII. Ces chaussures de baskets pour homme sont affichées à 110,97 € au lieu de 184,99 €, soit 40% de remise. Plus de 200 modèles de sneakers sont proposées actuellement parmi les promotions Nike, avec des remises pouvant aller jusqu’à -50%. Foncez-vite sur l’e-shop de Nike pour trouver votre bonheur et faire de bonnes affaires. Avec Nike la livraison est gratuite, les retours aussi.