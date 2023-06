Dégustez de délicieux aliments frits sans culpabiliser avec la friteuse à air Cosylife, disponible à moins de 70 euros avec Électro Dépôt

Cuisinez des frites saines avec la friteuse à air Cosylife

Vous aimez déguster des frites maison ou du poulet frit mais vous évitez d’en cuisiner car leur cuisson n’est pas très saine ? Pourtant, il est désormais possible de frire sainement vos aliments préférés en utilisant une seule cuillère à soupe d’huile et non plus des litres d’huile de friture comme avec les friteuses traditionnelles. Cette révolution est possible grâce à la technologie de cuisson à air chaud. Avec la friteuse à air Cosylife, vos aliments ne sont pas plongés dans un bain d’huile. Vous n’avez qu’à les placer dans la cuve de cuisson. L’air chaud vient ensuite les frire. Résultat ? Vos frites sont saines, croustillantes à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur. La friteuse à air Cosylife est multifonction. Avec elle, vous pouvez cuisiner de nombreuses recettes. A vous le poulet ou le poisson frits, les beignets, la viande ou les légumes bien croustillants. Pratique pour une famille de 4 personnes, la friteuse à air Cosylife vous permet de préparer 1 kilo de frites en une seule fois. De quoi ravir vos papilles, le tout sans aucune culpabilité ! La friteuse à air Cosylife est très facile à utiliser. Grâce à son écran tactile, vous n’avez qu’à régler la température souhaitée et le temps de cuisson. La friteuse à air Cosylife dispose également de 8 programmes prédéfinis pour cuire et frire parfaitement tous vos ingrédients. La dernière étape sera de passer à la dégustation !

Offrez-vous la friteuse à air Cosylife à moins de 50 € avec Électro Dépôt

Vous avez l’eau à la bouche et rêvez de vous offrir la friteuse à air Cosylife ? Obtenez là à son meilleur prix avec Électro Dépôt. En ce moment, le spécialiste de l’électroménager la propose à seulement 69,95 €. C’est un prix exceptionnel pour une friteuse sans huile de cette qualité. Elle a d’ailleurs reçu la note de 4,5 sur 5 par plus de 110 utilisateurs. Alors un conseil, ne tardez pas à en profiter et commandez la friteuse à air Cosylife dès aujourd’hui.