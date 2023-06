Immortalisez vos souvenirs de vacances avec cet appareil photo Canon à prix bas chez MediaMarkt !

Prenez des clichés dignes d’un pro avec le Canon 2000D !

Le Canon EOS 2000D est largement réputé pour sa qualité d'image et de vidéo exceptionnelle. Avec une résolution photo effective de 24,1 mégapixels et son processeur d’image DIGIC 4+, cet appareil photo vous permettra de capturer des détails nets et précis. Grâce à ses 9 points d’autofocus et sa vitesse de prise de vue de 3 images par seconde, vous serez impressionné par la clarté et la richesse des couleurs offertes par cet appareil photo reflex. Chez MediaMarkt, ce kit est livré avec deux objectifs : le 18-55mm DC et le 75-300mm DC. Le premier objectif est idéal pour les prises de vue quotidiennes, que ce soit des paysages époustouflants ou des portraits saisissants. Quant au deuxième objectif, il offre une plage focale plus étendue, vous permettant de zoomer sur des sujets plus lointains et de capturer des détails avec toujours autant de netteté. Il s’agit là du combo parfait pour explorer différents styles de photographie. De plus, cet appareil photo reflex est très simple d’utilisation. Son écran tactile rabattable et inclinable vous permet de visualiser la prise de vue à partir d’angles difficiles pour des photos parfaites en toute circonstance. Ce n’est pas tout, grâce à sa connectivité Wi-Fi intégrée, vous pouvez facilement enregistrer vos données sur le cloud Canon ou visualiser vos photos sur votre smartphone ou tablette via l’application Canon Camera Connect.

Plus de 270€ de remise sur l’appareil photo reflex Canon chez MediaMarkt !

Vous partez bientôt en vacances et recherchez un appareil photo reflex performant à bon prix pour immortaliser votre séjour ? Ne cherchez plus ! Nous avons déniché pour vous l’un des meilleurs appareils photo professionnels à prix imbattable. MediaMarkt propose une offre irrésistible sur l’appareil photo reflex Canon EOS 2000D + 18-55mm DC + 75-300mm DC. Ce kit complet, habituellement vendu à 759,99€, est maintenant disponible au prix exceptionnel de 488€ seulement, vous permettant ainsi d'économiser la somme considérable de 271,99€. Avec son capteur de 24,1 mégapixels, ses objectifs polyvalents et sa facilité d'utilisation, cet appareil vous permettra de capturer des instants précieux avec une grande précision et une richesse de couleurs incroyables. Profitez de cette opportunité dès maintenant et explorez votre passion pour la photographie avec le Canon EOS 2000D à prix réduit !