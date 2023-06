Facilitez votre jardinage estival avec la tondeuse robot Bosch Indego S+500 en promo à moins de 650 € sur Amazon !

Découvrez les performances de la tondeuse robot Bosch Indego S+500

L’été est la période idéale pour profiter de son jardin et vivre à l’extérieur. Pour garder une pelouse impeccable, parfaitement tondue et bien verte tout l’été, il est important de l’entretenir chaque semaine en la tondant, mais aussi en l’arrosant régulièrement, surtout lors des périodes de fortes chaleurs. Rien que dit penser, vous êtes découragés ? Ne vous inquiétez pas. Il existe désormais des outils pour rendre le jardinage facile et agréable. Pour profiter d’un beau gazon sans effort, vous pouvez par exemple investir dans une tondeuse robot comme la tondeuse robot Bosch Indego S+500. Autonome, elle est absolument parfaite pour tondre les jardins d’une superficie de 500 m2 maximum. La tondeuse robot Bosch Indego S+500 est à l’aise sur tous les terrains, même sur les pelouses ayant une pente jusqu’à 27°. Elle est également équipée de la technologie LogiCut. Cette innovation Bosch cartographie votre jardin avec précision. Cela lui permet ensuite de tondre votre pelouse en bandes parallèles. La tondeuse robot Bosch Indego S+500 s’occupe même de vos bordures grâce à sa fonction Border Cut. Avec elle, vous pourrez laisser au garage votre tondeuse à gazon traditionnelle et votre coupe-bordure. Vous pourrez rester dans votre transat et la regarder travailler sans aucune nuisance sonore. La tondeuse robot Bosch Indego S+500 est en effet très silencieuse avec son volume sonore de 63 décibels. Parfaite jusqu’au bout, la tondeuse robot Bosch Indego S+500 évite même les obstacles. Trampoline, balançoire et autres piscines ne lui font pas peur. Elle les contourne avec facilité. Enfin, lors de la tonte, la tondeuse robot Bosch Indego S+500 répartit uniformément l’herbe coupée sur votre pelouse pour la fertiliser, c’est le mulching. Avec elle, votre pelouse sera tout simplement resplendissante de santé.

→ A lire aussi : Comment choisir sa tondeuse robot pour gagner du temps au jardin?