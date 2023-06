Profitez de la promotion sur l'aspirateur balai Dyson V8 Origin : simplifiez votre ménage à moins de 280 € avec Krëfel !

Simplifiez-vous le ménage avec l’aspirateur balai Dyson V8 Origin

Cela fait des années que vous souhaitez vous offrir un aspirateur balai sans payer une fortune ? C’est désormais possible avec Dyson qui propose un aspirateur balai très performant à un prix très raisonnable. Il s’agit de l’aspirateur balai Dyson V8 Origin. Doté d’une puissance d’aspiration de 425 watts et d’un filtre cyclonique, l’aspirateur balai Dyson V8 Origin est d’une efficacité redoutable pour chasser poussières, miettes et débris sur tous les types de sols : parquets, carrelages, lino, béton ciré, moquettes et tapis. Il est également parfait pour chasser les toiles de poussières de vos murs, plafonds et rideaux grâce à son poids léger de 2,5 kilos et à son bras télescopique. L’aspirateur balai Dyson V8 Origin est livré avec sa brosse Motorbar, une mini-brosse motorisée et 3 accessoires. Grâce à eux, vous atteindrez facilement tous les coins et recoins de votre maison avec aisance. Le dessus de vos plinthes sera toujours impeccable, les espaces étroits entre vos meubles aussi. Parfaite pour aspirer tout ce qui traine, même les morceaux de saletés les plus gros, la brosse Motorbar est dotée de la technologie anti-enchevêtrement. Avec elle, vous en aurez fini avec les poils d’animaux et les cheveux coincés dans la brosse. Avec l’aspirateur balai Dyson V8 Origin, vous allez gagner du temps pour faire le ménage. En un instant, votre maison sera propre et saine. Essayez-le, vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière.

