Kooduu : éclairez, écoutez de la musique et gardez vos boissons fraîches avec la lampe LED Synergy 35 affichée à prix discount sur la boutique de Max !

Lampe LED Kooduu : polyvalence et qualité pour vous détendre dans le jardin, sur la terrasse ou depuis votre balcon !

Bien plus qu'une simple lampe, la Synergy 35 de Kooduu allie fonctionnalité, design moderne et ambiance lumineuse agréable pour créer une atmosphère unique dans vos espaces de vie. Pouvant aussi bien être utilisée en intérieur qu'en extérieur, cette lampe portable grâce à sa batterie rechargeable intégrée vous offre jusqu’à 10 heures d’autonomie. Elle est idéale pour éclairer votre salon, votre terrasse, votre jardin ou même créer une ambiance lors de vos soirées à la belle étoile. Avec son design moderne et épuré, la lampe Synergy 35 ajoute une touche d’élégance et de sophistication à votre espace. Sa poignée en cuir véritable, son anneau en aluminium brossé et ses pieds en nylon brossé et galvanisé lui confèrent une durabilité exceptionnelle, tandis que son abat-jour en polyéthylène blanc doux assure une diffusion de la lumière uniforme et douce. Avec son éclairage LED réglable offrant 4 niveaux d’intensité lumineuse, personnalisez l'ambiance selon votre préférence pour ainsi créer l'atmosphère parfaite pour chaque occasion. Ce qui rend cette lampe LED unique est sans aucun doute sa polyvalence. En plus d'éclairer vos soirées estivales, la Synergy 35 embarque un haut-parleur Bluetooth pour que vous puissiez profiter de votre musique préférée en extérieur. Il vous suffit de connecter votre smartphone ou tout autre appareil disposant du Bluetooth pour profiter d’un son de qualité grâce au système Bright Sound Technology intégré. Ce n’est pas tout, cette lampe sans fil est également dotée d’une glacière pouvant contenir une bouteille d'eau ou de bulles, selon l’occasion! Vous n’aurez donc plus besoin de courir après vos glaçons grâce au compartiment de refroidissement intégré à la lampe.

34% de réduction sur la lampe multi-fonction Synergy 35 sur la boutique de Max !

L’été arrive à grands pas et c’est le moment idéal de craquer pour une lampe extérieure de qualité pour profiter pleinement de vos soirées estivales. Nous avons déniché pour vous une pépite : la Synergy 35 de Kooduu, une pièce d'éclairage élégante et polyvalente qui saura vous offrir une ambiance chaleureuse à prix imbattable. Pour profiter d’une promo exceptionnelle sur ce produit de qualité, rendez-vous sur la boutique de Max. Une remise immédiate de 34% est appliquée et vous pourrez obtenir cette lampe LED au prix inédit de 104,99€ au lieu de 159€. En plus de vous offrir une ambiance lumineuse adaptée à vos besoins, cette lampe polyvalente embarque une enceinte Bluetooth et une glacière, le tout dans un format compact et sans fil. Séduit ? Ne tardez pas et profitez-vite de ce bon plan pour mettre la main sur cette lampe LED aussi élégante que fonctionnelle à prix incroyablement bas sur la boutique de Max !