Bon plan Intex pour affronter la chaleur : la piscine Frame Junior n°1 des ventes disponible à moins de 80 € avec Amazon

Offrez-vous une oasis de fraîcheur avec la piscine Intex Frame Junior

Vous appréciez la vague de chaleur ? Néanmoins, vous aimeriez pouvoir profiter d’une oasis de fraîcheur dans votre jardin et faire un petit plongeon dans l’eau après le travail histoire de vous rafraîchir ? Il est temps de vous offrir la piscine hors sol Intex Frame Junior. Idéale pour toute la famille, cette grande piscine rectangulaire mesure 3x2m pour 0,75m de haut. La piscine Intex Frame Junior est très facile à installer. Il vous suffit de monter sa structure en acier tubulaire et de la fixer au liner triple épaisseur. La dernière étape est de la remplir avec ses 3834 litres d’eau. Vous serez ensuite prêt pour affronter la canicule et vous amuser dans l’eau tout l’été. La piscine Intex Frame Junior est très solide. Son liner brevetée triple épaisseur résiste aux sauts, aux griffes et aux coups ! Vous pouvez vous éclater avec des jeux de ballons, faire des bombes ou des batailles d’eau sans craindre de l’abîmer. Pour conserver l’eau de votre piscine Intex Frame Junior parfaitement propre toute la saison et éviter qu’elle ne devienne verte ou envahie par les algues, il est conseillé de la filtrer régulièrement avec un épurateur à cartouche, de vérifier son pH et d’utiliser du chlore pour la désinfecter. Quand vous ne l’utilisez pas, couvrez-la avec une bâche de protection. En plus de garder la chaleur de l’eau, la bâche permet d’éviter l’accumulation d’insectes, de feuilles et de poussières.

Économisez 33% sur le prix de la piscine Intex Frame Junior avec Amazon

La prévision d’un été caniculaire vous donne envie d’installer une piscine dans votre jardin ? Évitez les démarches administratives liées à la construction d’une piscine enterrée et optez pour la facilité en vous offrant une piscine hors sol. Pour en acheter une au meilleur prix, profitez dès maintenant de l’offre exceptionnelle d’Amazon sur la piscine Intex Frame Junior. En ce moment, le géant du e-commerce la propose à 79,89 € au lieu de 119 €, soit 33% de réduction. C’est une offre à saisir de toute urgence ! Vous en profiterez tout l’été et vous ferez le bonheur de toute la famille.