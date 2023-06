Dyson V8 Origin : la puissance et la polyvalence réunies pour un nettoyage sans effort à moins de 300 euros avec MediaMarkt !

Dyson V8 Origin : un aspirateur sans fil de qualité pour une maison impeccable !

Votre animal de compagnie fait tomber son poil d’hiver et vous en avez assez de sortir quotidiennement votre aspirateur traîneau ? Découvrez le Dyson V8 Origin, l’un des meilleurs aspirateurs balai du marché. Et pour cause, il est doté de fonctionnalités avancées qui en font un allié ménage au quotidien. Grâce à son moteur numérique Dyson V8 de 425 watts, cet aspirateur balai génère une puissance d'aspiration inégalée. Il est capable d'éliminer efficacement les saletés, la poussière et les poils d'animaux, laissant tous vos types de sols impeccables. Le V8 Origin est aussi équipé d'un système de filtration avancé qui élimine même le pollen, les acariens, les spores de moisissure et les bactéries pour profiter d’un environnement propre et sain pour vous et votre famille. Cet aspirateur balai est livré avec plusieurs accessoires pratiques offerts qui vous permettent de l'utiliser de différentes manières. Transformez-le facilement en aspirateur à main pour nettoyer les endroits difficiles d'accès tels que les escaliers, les meubles ou même la voiture. Enfin, l'aspirateur balai V8 Origin est équipé d'une batterie lithium-ion qui offre jusqu'à 40 minutes d'autonomie, vous permettant de nettoyer de grandes surfaces sans interruption. Vous n'aurez plus à vous soucier des fils encombrants des aspirateurs traîneaux !

