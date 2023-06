Profitez de l’été sans souffrir de la chaleur avec le purificateur d’air Dyson Pure Hot+Cool, disponible 100 euros moins cher avec Krëfel

Ne subissez plus la chaleur avec le purificateur d’air Dyson Pure Hot+Cool

Vous aimez l’été mais ne supportez pas les fortes chaleurs ? Il est vrai qu’il est difficile de faire du sport, de travailler, de se balader ou encore de dormir quand les températures dépassent les 30°C. On se sent abattu et vidé de son énergie. Pour mieux vivre les vagues de chaleur et les températures intenses, n’hésitez plus à vous équiper d’un climatiseur mobile ou d’un purificateur d’air multifonctions comme le Dyson Pure Hot+Cool. C’est un investissement que vous ne regretterez pas car vous pourrez l’utiliser hiver comme été. Tout au long de l’année, le purificateur d’air Dyson Pure Hot+Cool purifie et améliore la qualité de votre air intérieur en capturant pollens, poussières et allergènes. Grâce à son filtre HEPA 360° en fibre de verre, il élimine 99,95% des particules aussi petites que 0,1 micron. Il est également très efficace pour éliminer les mauvaises odeurs comme la fumée de cigarette. L’hiver, le purificateur d’air Dyson Pure Hot+Cool se transforme en chauffage d’appoint avec commande par thermostat. L’été, vous pouvez l’utiliser comme ventilateur. Grâce à sa technologie Jet Focus, de puissants modes de flux d’air viennent rafraîchir votre pièce avec un air purifié. Très performant, le purificateur d’air Dyson Pure Hot+Cool oscille à 70°. C’est parfait pour projeter et faire circuler l’air frais dans votre pièce. Pratique avec son design compact, le purificateur d’air Dyson Pure Hot+Cool se transporte facilement d’une pièce à l’autre pour vous apporter de la fraîcheur où que vous soyez. Il dispose même d’un mode nuit. Il se fait alors discret pour vous aider à avoir un sommeil réparateur même quand il fait très chaud. Le purificateur d’air Dyson Pure Hot+Cool est vraiment parfait.

Économisez 22% sur le prix du purificateur d’air Dyson Pure Hot+Cool avec Krëfel

Avec des étés qui s’annoncent de plus en plus chaud, vous avez tout intérêt à investir dans un système de climatisation. Nous vous donnions d’ailleurs tous nos conseils pour bien choisir votre climatiseur dans cet article. Multifonction, le purificateur d’air Dyson Pure Hot+Cool est un choix idéal d’une part parce qu’il est mobile, et d’autre part car il vous servira toute l’année. En plus, en ce moment Krëfel l’affiche à seulement 349 € au lieu de 449 €, soit 22% de remise. Cette offre est valable jusqu’au 31 juillet. Un conseil, n’attendez pas trop pour vous l’offrir. L’été va être chaud !