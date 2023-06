Climatiseur mobile vs ventilateur : Comment choisir le bon équipement pour se rafraîchir ?

Pourquoi choisir un climatiseur mobile ?

Un climatiseur mobile est un appareil que l’on peut déplacer d’une pièce à l’autre pour refroidir l'air ambiant. Alors que les ventilateurs ne font que brasser l’air sans vraiment faire baisser la température ambiante, les climatiseurs portables aspirent l’air chaud, le fond passer par des systèmes réfrigérants pour relâcher un air plus frais. D’ailleurs, les climatiseurs mobiles sont particulièrement appréciés pour leur performance de refroidissement inégalée qui réduit la température ambiante même pendant les jours les plus chauds de l’été. Par contre, ces appareils coûtent généralement plus cher à l’achat et à l’utilisation. Consommant plus d’énergie, ils entraînent des augmentations au niveau des factures d’énergie. Enfin, d’un point de vue écologique, les climatiseurs sont plus néfastes que les ventilateurs puisqu’ils utilisent généralement des réfrigérants potentiellement nocifs pour l’environnement.

Pourquoi choisir un ventilateur ?

Un ventilateur est sans doute l’appareil de refroidissement le plus populaire. Que ce soit un ventilateur sur pied, ventilateur de plafond, ventilateur colonne, ventilateur sur socle ou un brasseur d’air, les pales de cet appareil ont été conçues pour faire circuler l'air dans une pièce. Contrairement aux climatiseurs mobiles, les ventilateurs ne refroidissent pas vraiment l'air, mais créent plutôt une sensation de fraîcheur en brassant l’air qui vous entoure. Autrement dit, les ventilos ne peuvent pas atteindre les mêmes niveaux de fraîcheur que les clims portables. Les ventilateurs présentent tout de même de nombreux avantages. Tout d’abord, ils sont beaucoup plus abordables à l’achat. Aussi, ils utilisent moins d’électricité, ce qui les rend plus économiques à long terme que les climatiseurs mobiles. Ces brasseurs d’air sont également plus respectueux de l’environnement puisqu’ils n’utilisent aucunes substances chimiques contrairement aux climatiseurs.