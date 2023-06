Installez une bulle de bien-être à domicile avec le spa gonflable Bestway LAY-Z-SPA, disponible à -25% avec Amazon !

Spa gonflable Bestway LAY-Z-SPA Aruba Airjet : votre bulle de détente personnelle

Quoi de mieux que de se délasser dans un spa après une longue journée de travail, ou pour reprendre des forces le week-end ? Plutôt que d’aller régulièrement au spa, pensez à installer le spa gonflable Bestway LAY-Z-SPA Aruba Airjet à votre domicile. Vous pourrez en profiter quotidiennement. Parfait pour vous relaxer et détendre vos muscles, le spa gonflable Bestway LAY-Z-SPA Aruba Airjet est doté de 110 AirJets. Ils libèrent dans l’eau de l’air chaud. Résultat ? Vous êtes littéralement enveloppés pour des milliers de bulles qui vous apportent un effet apaisant et relaxant instantanément. Avec son diamètre de 170 centimètres, le spa gonflable Bestway LAY-Z-SPA Aruba Airjet est parfait pour 2 à 3 personnes. Pour en profiter pleinement, il vous suffit de le remplir de ses 605 litres d’eau et de la faire chauffer jusqu’à 40°C avec sa pompe de filtration tactile. Multifonction, la pompe de filtration gonfle le spa, active son système de massage et filtre l’eau pour qu’elle reste propre longtemps. Grâce à son panneau de contrôle tactile, vous pouvez activer les différentes fonctions en toute simplicité. Parfait pour les familles, le spa gonflable Bestway LAY-Z-SPA Aruba Airjet est conçu avec un matériau renforcé appelé Duraplus, composé de 2 couches de PVC laminé et d’un maillage de polyester, il est très solide et résistera sans problème aux assauts des enfants ! Il a vraiment tout pour plaire et fera le bonheur des petits et des grands.

Économisez 25% sur le prix du spa gonflable Bestway LAY-Z-SPA Aruba Airjet avec Amazon

Vous rêvez de plonger dans une oasis de fraîcheur au quotidien ? Offrez-vous le spa gonflable Bestway LAY-Z-SPA Aruba Airjet. Habituellement vendu 439,95 €, Amazon le propose actuellement au prix canon de 328 €. Cela représente 25% de remise. Installer un spa personnel dans son jardin ou sur sa terrasse à ce prix-là, c’est exceptionnel. Alors profitez-vite de cette offre pour vous faire plaisir et bénéficier d’un excellent rapport qualité-prix. Avec Amazon, la livraison et les retours sont gratuits.