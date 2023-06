La Redoute : créez un espace cosy dans votre jardin et économisez 120 € sur ce salon en acacia ultra tendance !

Créez l’espace parfait pour chiller dans votre jardin avec La Redoute

C’est une grande tendance depuis quelques années : aménagez ses espaces extérieurs en installant un salon de jardin sur sa terrasse en plus de sa table de jardin. Parfait pour prendre un apéro entre amis, prendre un gouter au soleil ou encore pour bouquiner, le salon de jardin est devenu un indispensable qui rend vos extérieurs cosy et confortables. Votre jardin ou votre terrasse n’est pas encore équipé ? Profitez du code promo HOME de La Redoute pour vous offrir un salon de jardin à moindre prix. En ce moment, La Redoute vous offre 30 € de remise immédiate par tranche de 100 € d’achat. Pour bénéficier de cette remise exceptionnelle, il vous suffit de taper le code promo HOME au moment de valider votre panier. Grâce à lui, le prix du salon de jardin en acacia Mahano passe de 419 € à 299 € ! C’est l’occasion de vous offrir ce salon de jardin design composé d’un canapé, de 2 fauteuils et d’une table basse. Le salon de jardin Mahano est très chic avec sa finition huile teintée naturelle et ses coussins d’assises gris. Conçu en acacia, un bois très résistant, il peut rester à l’extérieur toute la saison sans craindre l’humidité, la poussière ou encore les insectes et les champignons. Idéal pour une famille de 6 personnes, le salon de jardin Mahano va transformer votre jardin en petit havre de paix. Pour l’agrémenter, n’hésitez pas à y ajouter un tapis de sol extérieur et une guirlande lumineuse. Vous y serez tellement bien pour profiter des rayons du soleil que vous ne pourrez plus le quitter.

Économisez 120 € sur le prix du salon de jardin Mahano avec La Redoute

Profitez du code promo HOME de La Redoute pour vous offrir le salon de jardin Mahano à moindre prix. En obtenant 30 € de remise par tranche de 100 € d’achat, vous pouvez économiser 120 € sur le prix du salon de jardin Mahano qui passe alors à 299 € au lieu de 419 €. A ce prix-là, n’hésitez plus à vous l’offrir. En entretenant soigneusement le salon de jardin Mahano et en le protégeant bien l’hiver avec une housse de protection, vous le garderez des années !