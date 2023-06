Profitez de la promotion exclusive sur le robot tondeuse Worx Landroid Plus sur Amazon : économisez 240€ et laissez-le faire le travail à votre place !

Tondre la pelouse sans efforts c’est possible avec le robot tondeuse Landroid Plus !

Bien plus qu’une simple tondeuse à gazon sans fil, la Landroid Plus embarque des fonctionnalités avancées comme la technologie Wifi et Bluetooth qui la rend connectée. Autrement dit, vous pourrez contrôler votre robot tondeuse à distance depuis l'application NOESIS sur votre smartphone ou tablette. Vous pourrez ainsi ajuster les paramètres, définir des horaires de tonte et même surveiller la progression de la tonte où que vous soyez. La tondeuse Landroid Plus est également plus silencieuse, vous permettant de tondre votre pelouse à tout moment de la journée sans déranger les voisins. Grâce à son écran LCD, le robot est particulièrement facile à installer et à paramétrer. Grâce à sa tête de charge détachable, vous pourrez effectuer l’hivernage de votre robot tondeuse pour le protéger du froid. Côté performance, le robot tondeuse de Worx est capable de tondre efficacement votre pelouse jusqu’à 500m² en une seule charge. Votre jardin est en pente ? Pas de problème, le Landroid Plus offre une tonte parfaite et sans défauts sur les pentes allant jusqu’à 35°. Vous aviez prévu de tondre la pelouse mais les conditions climatiques ne sont pas bonnes ? Aucun souci, le robot tondeur Landroid Plus s’occupera de tondre efficacement votre gazon même sous la pluie. Cette tondeuse connectée sur batterie est également dotée de la technologie AIA assurant une tonte optimale et de grande qualité sans perte de temps. Équipé de la technologie “Cut to Edge”, le robot tondeuse coupe l’herbe jusqu’au rebord de votre jardin pour vous éviter les retouches fastidieuses avec un coupe-bordure.

