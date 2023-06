Réalisez votre projet de salle de bain avec Facq et bénéficiez de 10% de budget extra pour votre douche et vos accessoires !

Réalisez votre projet de salle de bain avec Facq

La salle de bain est une pièce indispensable de la maison. C’est souvent le premier endroit dans lequel on se rend le matin pour se préparer pour la journée, et la dernière pièce que l’on quitte le soir avant d’aller se coucher. La salle de bain doit être un lieu de détente dans lequel vous vous sentez bien. Il est important d’y créer une atmosphère apaisante et relaxante. En plus d’être à votre goût, la salle d’eau doit aussi être fonctionnelle et répondre à vos besoins. Pour vous accompagner dans vos projets de salle de bain, que ce soit pour en concevoir une nouvelle ou pour une rénovation, l’idéal est de vous orienter vers un spécialiste comme Facq. Les conseillers Facq sauront répondre à toutes vos questions et vous guider pour mener à bien votre projet. Que vous soyez fan du style vintage, industriel, scandinave ou campagne, toutes les options s'offrent à vous ! C’est le choix des matériaux, de votre meuble sous vasque, de la robinetterie et de votre mobilier qui détermineront votre style. Facq vous aide à créer la salle de bain de vos rêves et vous accompagne, quel que soit votre budget. Bonne nouvelle, jusqu’au 31 juillet, pour tout projet de salle de bain réalisé avec Facq, vous bénéficiez de 10% de budget supplémentaire pour votre douche et vos accessoires. Ne laissez pas passer cette occasion en or de vous offrir la douche parfaite, spécialement conçue pour vous et votre famille.

Bien choisir sa douche avec Facq

Avant de vous lancer dans votre projet salle de bain, il est important de faire un point sur vos envies et vos besoins, et de les confronter à la disposition ainsi qu’à l’espace disponible dans votre salle d’eau. Il existe de nombreux styles de douches : italienne, fermée, encastrée, carrée ou rectangulaire. C’est la forme de votre salle de bain qui déterminera les possibilités et le type de receveur que vous pourrez installer. La taille de votre salle de bain orientera également le choix de votre porte de douche. Battante, pliante, pivotante : de nombreux modèles de porte de douche sont disponibles. Vous pouvez aussi décider de ne pas en mettre pour vous donner une sensation d’espace et de liberté. Du côté des accessoires, vous pouvez personnaliser vos parois de douche avec des panneaux muraux décoratifs très tendances comme le marbre, le béton ou l’effet pierre. Pour allier l’utile à l’agréable, pensez aussi à installer des rangements pratiques et designs dans votre douche comme un porte-serviette chauffant ou encore un pommeau de douche avec des jets de massages intégrés. Grande tendance du moment, il est aussi possible d’installer 2 pommeaux dans votre douche. C’est parfait pour les matins pressés, mais aussi pour passer un moment agréable en amoureux. Grâce à l’offre exceptionnelle de Facq, vous permettant de disposer de 10% de budget extra pour votre douche et vos accessoires, n’hésitez plus à vous faire plaisir et rendez-vous dès à présent dans l’un des 16 showrooms Facq pour y rencontrer un conseiller. Vous pouvez également prendre rendez-vous en ligne, en toute simplicité. N'attendez plus, cliquez ici pour réserver votre créneau dès maintenant et réalisez la salle de bain de vos rêves !