Profitez pleinement de vos vacances d'été avec un compte Nickel !

Les vacances d'été représentent pour beaucoup d’entre nous l'occasion tant espérée de nous détendre, d’explorer de nouveaux horizons et de tisser des souvenirs inoubliables. Pour jouir à fond de ces moments sans tracas financiers, l'ouverture d'un compte Nickel est la solution idéale. Que vous prévoyiez de partir à l'étranger ou de découvrir la Belgique et ses trésors, voici comment un compte Nickel peut simplifier la gestion de votre argent et vous permettre de tirer pleinement profit de votre pause estivale. Une ouverture de compte rapide et accessible Dès cet été, vous allez pouvoir bénéficier des avantages de paiement liés à votre compte Nickel car son ouverture est vraiment très simple. Pas besoin d'une longue liste de documents ni d'une vérification de solvabilité ! En seulement quelques minutes, vous pouvez ouvrir votre compte Nickel soit dans l'un des 300 points de vente partenaires présents dans toute la Belgique, soit en ligne en vous rendant directement sur le site web de Nickel. Munissez-vous uniquement de votre numéro de GSM et de votre carte d’identité, votre passeport ou votre permis de séjour.

Vos retraits et vos paiements sans frontières Avec un compte Nickel, vous avez la possibilité d’effectuer des retraits d'argent liquide dans tous les distributeurs automatiques de Belgique et à l'étranger. Vos retraits sont même gratuits dans tous les Points Nickel d’Europe! Vous n'avez plus besoin de vous soucier de changer des devises avant de partir en vacances. De plus, la carte de paiement Mastercard Débit associée à votre compte Nickel permet d'effectuer des paiements sécurisés dans des millions de commerces à travers le monde, vous assurant une liberté financière totale. Et ce, pour seulement 20 euros par an, soit 1,6 euros par mois (et sans condition de revenus).

Gérez votre budget vacances sans effort Pendant les vacances, nous avons tant à découvrir et à profiter. Et pour cela, nous sommes particulièrement tentés de dépenser sans trop compter. Or l’un des principaux risques liés aux comptes bancaires traditionnels réside dans la possibilité de se retrouver à découvert et d'être confronté à des frais bancaires élevés. Avec un compte Nickel, vous n'aurez jamais ce problème. Vous ne pouvez dépenser que l'argent disponible sur votre compte, évitant ainsi les découverts imprévus. De plus, les frais de gestion de compte sont transparents et abordables, vous permettant de garder le contrôle total de vos finances. Si vous avez toutefois besoin d’une rallonge, sachez que l’alimentation du compte Nickel par virement est simple et gratuite. Enfin, vous pouvez suivre vos transactions en temps réel grâce à l'application mobile intuitive de Nickel. Un budget vacances que vous serez ainsi sûr de respecter !

Voyagez l’esprit libre Si vous craignez d’être exposé à d’éventuels imprévus pendant vos vacances, alors n’hésitez pas à opter pour la carte Nickel Premium ou Metal. Qu'il s'agisse de la perte de vos bagages, du vol d’un de vos biens, du retard ou de l’annulation de votre train, voire de l'annulation de votre voyage, ces deux cartes vous offrent une couverture d'assurance complète pour vous rembourser. Par ailleurs, si vous perdez votre carte Nickel (quelle que soit la gamme choisie) ou si on vous la vole : vous n'avez aucune raison de vous inquiéter ! Il vous suffit de vous connecter à votre espace client Nickel et de sélectionner « bloquer ma carte ». Vous pouvez également appeler le service client ou contacter directement le centre de blocage de carte au 0032 02 891 29 89. Vous l’aurez compris : vous n’avez qu’à préparer vos valises, ouvrir un compte Nickel et partir l'esprit tranquille ! Avec sa facilité d'accès, sa gestion transparente du budget, l'absence de découvert et de frais cachés, ainsi que les assurances qu’il propose, vous pourrez profiter pleinement de vos moments de détente. Que vous voyagiez en Belgique ou à l'étranger, optez pour une solution pratique et fiable qui vous permettra de maîtriser vos finances tout en vous concentrant sur l'essentiel : savourer chaque instant de votre été en toute sérénité.