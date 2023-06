Comment optimiser l'efficacité énergétique de votre climatiseur mobile ?

Bien utiliser son climatiseur mobile

Pour optimiser l’efficacité énergétique de votre climatiseur mobile, la première étape est d’en choisir un peu énergivore. A l’achat, optez donc pour un climatiseur mobile de catégorie énergétique A++. Son prix sera plus élevé que d’autres climatiseurs mobiles moins bien classés énergétiquement. Néanmoins, vous vous y retrouverez sur le long terme. Avec un modèle de climatiseur mobile A++, votre facture d’électricité ne flambera pas. La deuxième étape pour accroître l’efficacité énergétique de votre climatiseur mobile est d’apprendre à bien le positionner pour qu’il soit efficace sans consommer d’énergie. Un climatiseur mobile fonctionne en aspirant l’air chaud, qu’il refroidit. Certains modèles de climatiseurs mobiles évacuent l’air chaud grâce à un tuyau d’évacuation. Veillez donc à le placer à côté d’une fenêtre pour que l’air chaud soit évacué à l’extérieur de votre pièce et non pas à l’intérieur. Si l’air chaud reste dans votre pièce, votre climatiseur mobile devra alors redoubler de puissance pour rafraîchir l’air correctement. Forcément, cela entraînera une consommation d’électricité accrue. Afin de ne pas surconsommer d’électricité pendant l’utilisation de votre climatiseur mobile, veillez également à régler sa température à un niveau confortable. Surtout ne descendez pas trop bas. S’il fait 30°C à l’extérieur, 25°C à l’intérieur est tout à fait supportable. Enfin, n’oubliez pas de fermer les portes et les fenêtres pendant que vous utilisez votre climatiseur mobile. Les climatiseurs mobiles sont très efficaces dans des espaces clos et dans des pièces de petite taille comme nous vous l’expliquions dans cet article.

Entretenir son climatiseur mobile : la clé de l’efficacité énergétique

Pour que votre climatiseur mobile soit efficace toute la saison, et pour qu’il vous accompagne pendant des années, il est indispensable de l’entretenir régulièrement. Nous vous expliquions d’ailleurs comment en prendre soin dans cet article. Chaque semaine, veillez à bien retirer la poussière présente sur la grille d’aération. Veillez également à vider le réservoir. Enfin, nettoyez le filtre de votre climatiseur mobile régulièrement avec un aspirateur et n’hésitez pas à le changer chaque année. Un filtre encrassé réduira son efficacité et augmentera votre consommation d’électricité. Enfin, pour aider votre climatiseur mobile, aérez votre pièce lorsqu’il fait frais. Pendant les heures les plus chaudes de la journée, veillez à garder les rideaux et persiennes fermés afin de conserver au maximum la fraîcheur dans votre pièce. Votre climatiseur mobile devra alors tourner moins fort pour atteindre la température idéale.